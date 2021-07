« 10 ans déjà » : Vincent Niclo !

Vincent Niclo nous a fait la gentillesse d'être au téléphone avec nous ce matin. L'occasion de revenir sur ces dix années de carrière. Un album en préparation « 10 ans déjà » à découvrir à la rentrée ! Et disponible depuis avril l'album « ESPERANTO », album disque de platine. Vincent Niclo & Les prêtres orthodoxes, 6 voix puissantes unies autour de grandes chansons françaises (standards ou inédits) et de grands airs lyriques.

Stéphane Rotenberg et Bérénice Bourgueil accueillent les auditeurs dans la bonne humeur ! Attention, chaque quiz portera sur une année bien précise ! Alors, révisez vos classiques : événements marquants, tubes de l'époque, films cultes !

