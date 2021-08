16. Vente à domicile : un job en or ?

10. "Capital" : pourquoi les "Tiny houses" séduisent de plus en plus

Avec leur ambiance cosy, leur confort moderne et surtout leurs petits prix, les "Tiny houses" séduisent de plus en plus de Français. Pour un montant très abordable (moins de 50.000 euros), on peut peut s'offrir ces biens très prisés. Les fabricants de ces petites maisons se sont multipliés ces trois dernières années, aux quatre coins de France et leurs chiffres d'affaires sont en plein boom. Une fois par semaine, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine "Capital" en version audio. Révélations, éclairages, conseils...