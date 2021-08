Beach Party du 31 juillet 2021

Lecture - 1h26

Programmation de Beach Party du Samedi 31 juillet 2021 :

Playboy - The MARVELETTES

Mony mony - Tommy JAMES & The SHONDELLS

Jenny jenny - LITTLE RICHARD

(Get your kicks on) Route 66 - The ROLLING STONES

Baby please don't go - THEM

Donna - RITCHIE VALENS

Bang bang - CHER

Polk salad annie - Tony JOE WHITE

Ghost roders in the sky - The RAMRODS

Keep on running - The SPENCER DAVIS GROUP

Big boss man - The PRETTY THINGS

96 tears - QUESTION MARK

Hold on i'm coming - SAM & DAVE

Mrs. Robinson - SIMON & GARFUNKEL

Jackson - Nancy SINATRA & LEE HAZZLEWOOD

Take good care of my baby - Bobby VEE

Help me rhonda - BEACH BOYS

Dead man's curve - JAN & DEAN

Randy scouse git - MONKEES

Dizzy - Tommy ROE

A hundred pounds of clay - GENE McDANIELS

Living doll - Cliff RICHARD

Lawdy Miss Clawdy - Elvis PRESLEY

Honey don't - BEATLES

Blue suede shoes - Carl PERKINS

Be bop a lula - Gene VINCENT

Traveling band - CCR

Bye bye love - EVERLY BROTHERS

In the still of the night - FIVE SATINS

Sleepwalk - SANTO & JOHNNY