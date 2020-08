publié le 21/08/2020 à 00:00

Retour aux Sixties sur RTL où la programmation musicale fait un flashback. Pendant une heure, à la manière de Wolfman Jack, illustré de milliers de jingles made-in-USA et de disques garantis d’époque, il nous emmène sur les plages de Californie.



Programmation Beach Party du 21 août 2020 :

1ère heure :



Happy days – PRATT & McCLAIN / Album : single

Dance dance dance – THE BEACH BOYS / Album : The Beach Boys Todays !

Calendar girl – Neil SEDAKA / Album : Rock With Neil Sedaka

Hello mary-lou – Ricky NELSON / Album : Rick Is 21

Little sister – Elvis PRESLEY / Album : Something for Everybody

Surfin’ bird – The TRASHMEN / Album : 100 rock & roll hits

Juanita banana – The PEELS / Album : Juanita Banana

Wooly bully – SAM THE SHAM & THE PHARAOHS / Album : Wooly Bully

I got you (I feel good) – James BROWN / Album : Out of Sight

Dreamin’ – Johnny BURNETTE / Album : Single

Love potion #9 – The CLOVERS / Album : B.O American Graffiti

Twistin’ to the blues – Buddy GRECO / Album : Single

Hey little girl – Dee CLARK (Real Don STEELE KHJ) / Album : Single

Hallelujah I love him so – Timi YURO / Album : What’s A Matter Baby

Hit the road jack – Ray CHARLES / Album : Single

Jenny take a ride – Mitch RYDER & DETROIT WHEELS / Album : Single

Alley-oop – HOLLYWOOD ARGYLES / Album : Single

Dizzy – Tommy ROE / Album : Single

Somebody to love – JEFFERSON AIRPLANE / Album : Single

Peter gun (instrumental) – Dick DALE / Album : Summertime Blues



2ème heure :



Mama-oom-mow-mow – THE RIVINGTONS / Album : Doin’ the bird

96 Tears – BIG MAYBELLE / Album : Single

The majestic – DION / Album : Single

Made to love – THE EVERLY BROTHERS / Album : A date with the Everly Brothers

Surfin’ safari – THE BEACH BOYS / Album : Surfin’ Safari

Party doll – Buddy KNOX / Album : Single

Come on, let’s go – Ritchie VALENS / Album : Ritchie Valens

You never can tell – Chuck BERRY / Album : Chuck Berry

Heeby-jeebies love – LITTLE RICHARD / Album : Little Richard Vol.2

Tutti frutti – Elvis PRESLEY / Album : Elvis Presley

High school confidential – Jerry Lee LEWIS / Album : Jerry Lee Lewis

Maybe baby – Buddy HOLLY / Album : The « Chirping » Crickets

And I love her – The BEATLES / Album : A Hard Day’s Night

Don’t make me over – Dionne WARWICK / Album : Presenting Dionne Warwick

Blue velvet – Bobby VINTON / Album : Blue on Blue

500 miles – The KINGSTON TRIO / Album : Sing A Song With The Kingston Trio

Four strong winds – The SEARCHERS / Album : No.4

Lady Jane - THE ROLLING STONES / Album : Aftermath

Strangers in the night – Frank SINATRA / Album : Strangers In The Night

Sleep walk – Santo & Johnny / Album : Santo & Johnny



