publié le 22/08/2020 à 00:00

Retour aux Sixties sur RTL où la programmation musicale fait un flashback. Pendant une heure, à la manière de Wolfman Jack, illustré de milliers de jingles made-in-USA et de disques garantis d’époque, il nous emmène sur les plages de Californie.



Exceptionnellement, en raison du match PSG – AS St Etienne, Georges Lang ne peut assurer qu’une heure de Beach Party



Programmation Beach Party du 22 août 2020 :



Treat her right – Roy HEAD / Album : Still treatin’ ‘em right

Shake – Otis REDDING / Album : Otis Blue

I only want to be with you – Dusty SPRINGFIELD / Album : A Girl Called Dusty

Dream lover – DION / Album : Runaround Sue

Splish splash – Bobby DARIN / Album : Single

Chapel of love – The DIXIE CUPS / Album : Chapel Of Love

Up around the bend – CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL / Album : Cosmo’s Factory

She’s got it – LITTLE RICHARD / Album : Here’s Little Richard

I’m on fire – Jerry Lee LEWIS / Album : Single

Makin’ love – Floyd ROBINSON / Album : Single

Sea of love – Phil PHILLIPS / Album : Sea Of Love

I saw her again – The MAMAS & THE PAPAS / Album : The Papas & The Mamas

Sidewalk surfin’ – JAN & DEAN / Album : Surf City & Other Swingin’ Cities

Long tall Sally – Wanda JACKSON / Album : Single

Something else – Eddie COCHRAN / Album : Single

Come on up – The RASCALS / Album : Collections

My friend Jack – The SMOKE / Album : It’s Smoke Time

Bird dance beat – The TRASHMEN / Album : Surfin’ Bird

No particular place to go – Chuck BERRY / Album : St. Louis To Liverpool

Shake rattle and roll – Bill HALEY & THE COMETS / Album : Shake Rattle And Roll

Palisades park – Freddy CANNON / Album : Single

I need somebody – QUESTIONS MARK & THE MYSTERIANS / Album : 96 Tears

