Beach Party du 09 août 2020

publié le 09/08/2020 à 00:00

Retour aux Sixties sur RTL où la programmation musicale fait un flashback. Pendant une heure, à la manière de Wolfman Jack, illustré de milliers de jingles made-in-USA et de disques garantis d’époque, il nous emmène sur les plages de Californie.



Programmation Beach Party du 9 août 2020 :

1ère heure :



New Orleans – GARY U.S. BONDS / Album : Single

The letter – The BOX TOPS / Album : The Letter/Neon Rainbow

Duke of earl / Peggy Sue – Gene CHANDLER / Buddy HOLLY / Album : B.O American Graffiti

Do wah diddy diddy – MANFRED MANN / Album : The Manfred Mann Album

Summertime – Billy STEWART / Album : Unbelievable

Cool jerk – The CAPITOLS / Album : Dance The Cool Jerk

Diana – Paul ANKA / Album : Single

Let’s twist again – Chubby CHECKER / Album : Let’s Twist Again

Poison Ivy – The COASTERS / Album : Poison Ivy

Rock & Roll is here to stay – DANNY & THE JUNIORS / Album : Single

Ain’t that a shame – FATS DOMINO / Album : Rock And Rollin’ With Fats Domino

I’ll be home – The FLAMINGOS / Album : I’ll Be Home

Donna – Ritchie VALENS / Album : Donna / La Bamba

Tutti frutti – Elvis PRESLEY / Album : Elvis Presley

Blue moon of Kentucky – Elvis PRESLEY / Album : King Creole

Twilight time – The PLATTERS / Album : The Flying Platters Around The World

I want to be wanted – Brenda LEE / Album : I Want To Be Wanted

Unchained melody – The RIGHTEOUS BROTHERS / Album : Just Once In My Life

Sleep walk (instrumental) – SANTO & JOHNNY / Album : Sleepwalk



2ème heure :



Good vibrations – The BEACH BOYS / Album : Smiley Smile

He’s a rebel – The CRYSTALS / Album : He’s A Rebel

I wonder why – DION & The BELMONTS / Album : Single

He’s got the power – The EXCITERS / Album : Tell Him

Handy man – Jimmy JONES / Album : Handy Man / Good Timin’

Shotgun – Junior WALKER & THE ALL STARS / Album : Shotgun

Sweet soul music – Arthur CONLEY / Album : Sweet Soul Music

Shake – Sam COOKE / Album : Shake

What’d I say (Parts 1 & 2) – Ray CHARLES / Album : Do The Twist With Ray Charles

The clapping song – Shirley ELLIS / Album : The Clapping Song (Clap-Pat-Clap-Slap)

Bernadette – The FOUR TOPS / Album : Reach Out

Love train – The O’JAYS / Album : Back Stabbers

Memphis train – Rufus THOMAS / Album : Single

Move it – Cliff RICHARD / Album : Single

Gimme some lovin’ – The SPENCER DAVIS GROUP / Album : Gimme Some Lovin’

I need you – The KINKS / Album : Kinda Kinks

A hard day’s night – The BEATLES / Album : A Hard Day’s Night

With a girl like you – The TROGGS / Album : From Nowhere

Little B – The SHADOWS / Album : Little B

