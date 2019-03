publié le 02/03/2019 à 16:15

La dignité, c'est le combat d'une jeune femme que je vous propose de rencontrer. Elle s'appelle Charlène, elle a 25 ans. À la suite d'une erreur médicale, elle vit avec une poche intestinale. Très active sur les réseaux sociaux, elle invite les 80.000 personnes qui en portent en France à poster des photos sur internet pour briser la honte et le tabou.



Charlène se fait ambassadrice des invisibles et contribue à briser les tabous. C'est devenu un rituel quotidien : après avoir choisi sa tenue, Charlène l'accessoirise. Et pour la jeune femme, pas de bijoux mais une housse customisée pour habiller sa poche intestinale.

"La poche à la base elle est médicalisée, donc elle est vraiment comme ça, toute médicalisée, pas jolie, fait pas forcément de bien au moral, le fait de l'avoir personnalisée, ça fait du bien, on se sent plus jolie, petit geste qui change tout", raconte-t-elle.

Le ventre couvert de cicatrices

Ce petit geste, cela fait 6 ans que Charlène le répète. À 19 ans, à la suite d'une erreur médical, la jeune femme se réveille, le ventre couvert de cicatrices. Elle n'a plus que 30 centimètres d'intestin grêle contre 6 mètres normalement. Elle doit désormais porter une poche intestinale en permanence.



"J'avais l'impression d'avoir perdu toute féminité, j'avais 19 ans, très compliqué pour moi d’accepter et d'avancer, longtemps renfermée sur moi-même, à ma cacher, peur du regard des autres, j'en ai souffert du regard des autres", explique Charlène.

Pour s'aider à se reconstruire, elle décide de créer sa page Facebook, sous le pseudo "Kangouroo girl". Elle y publie, décomplexée, des photos de sa poche et de son quotidien. "La démarche est de faire reconnaître mon syndrome, en parler, le rendre moins tabou, l'exposer sans peur sans honte. Je n'attendais rien en retour. Et finalement, je n'ai eu que des retours d'amour et de bienveillance, donc ça me fait beaucoup, beaucoup de bien".



Comme Charlène, 80 000 personnes doivent porter une poche en France. Alors la jeune femme a décidé de lancer sur les réseaux sociaux, le hashtag #LoveMyBag, pour encourager d'autres malades à poster des photos.



"Il y a beaucoup de femmes qui m'ont remerciée, grâce à moi et ce challenge elles ont fait leur premier pas en avant. parce que quand on est touchés par ce syndrome on a l'impression d'être seules", confie Charlène. Avec ses photos du quotidien, la kangourou girl se fait ambassadrice des invisibles et contribue à briser les tabous.