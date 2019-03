"#Balance ton pou" : le combat d'une maman pour éradiquer ces parasites

publié le 01/03/2019 à 06:00

"Un enfer", "une horreur"... Les parents n'ont en général pas de mots assez forts pour évoquer le problème des poux. Attrapés à l'école, il est bien souvent très compliqué de s'en débarrasser définitivement, notamment lorsque les cheveux sont longs.



Alors pour éradiquer ces petites bêtes, Aline Baudry-Scherer, une mère de famille a appelé à une grande mobilisation sur les réseaux sociaux en ce premier week-end du mois de mars. À l'aide du hashtag #Balancetonpou, elle invite tous les parents de France à traiter leurs enfants les deux premiers week-ends du mois. "L'idée c'est que tout le monde traite en même temps pour que le lundi, quand les enfants rentrent en classe, on en soit libérés, délivrés", explique-t-elle.

Traiter tout le monde en même temps, est-ce la solution radicale pour se débarrasser des poux ? Le Dr Arezki Izri, du service parasitologie de l'hôpital Avicenne à Saint-Denis n'en est pas vraiment sûr. "C'est un peu utopiste d'essayer d'éradiquer le pou le même jour partout, c'est impossible", affirme-t-il.

Ce qui est possible en revanche, c'est de continuer à faire de la prévention. Étant donné que le pou ne saute pas et ne vole pas, il faut penser à bien attacher les cheveux et éviter les contacts entre deux têtes.