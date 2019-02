publié le 28/02/2019 à 05:18

Arriverez-vous à vous en passer ? Ce jeudi, c'est la 8e journée mondiale sans Facebook. Disons-le franchement, elle ne rencontre pas un grand succès. Difficile en effet de se passer de ce réseau qui compte 33 millions d'abonnés en France et plus de 2 milliards dans le monde.



Une application qui semble toutefois passée de monde chez les plus jeunes. "Je pourrais enlever Facebook, mais Snapchat je ne pourrais pas m'en passer. Facebook je dois y aller une fois par semaine quand je reçois des notifs pour voir ce qui se passe, mais sinon je ne l'utilise pas", explique au micro RTL Marion, 18 ans.

Aude va même plus loin que son amie et estime que le réseau social est devenu ringard. "Mes grands-parents ont Facebook, mais ils ne sont pas sur Instagram ou Snapchat. Facebook c'est plus large, tout le monde l'a parce que c'est un peu le truc qu'on recherche en premier, mais c'est moins jeune je pense", souligne-t-elle.

