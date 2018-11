Cœur de Pirate se dévoile sans retouche sur Instagram

publié le 07/11/2018 à 14:35

"Mon corps n'était rien pour moi". C'est à l'occasion d'une participation à un projet artistique très spécial que la chanteuse et compositrice québécoise Cœur de Pirate s'est confiée sur la relation conflictuelle qu'elle a entretenue (et entretient encore parfois) avec son corps. Le projet s'appelle Womanhood et il dresse des portraits de femmes tout en leur donnant la parole sur ce sujet si complexe et intime.



Dans cette confession, Cœur de Pirate raconte qu'elle ne s'est jamais vraiment préoccupée de son corps quand elle était plus jeune. "Je l'ai couvert d'encre simplement pour le rendre plus intéressant", dit-elle. "La vie n'était pas ma priorité, et la coquille qui constituait mon corps n'était pas une barrière entre moi et l'émancipation de mon esprit. Mais un jour, cet esprit a repris le dessus".

Quand s'installe la dysmorphophobie

À cette époque, Béatrice Martin est plus connue sous le nom de Cœur de Pirate. Elle enchaîne les concerts et les plateaux télé. C'est là que s'installe la dysmorphophobie, un trouble de la perception de soi, pouvant entraîner de graves problèmes tels qu'une anxiété, un repli sur soi ou encore une phobie sociale.



"Je me changeais mille fois, je comptais toutes mes vergetures et mes vêtements brûlaient sur ma peau. Je me comparais sans cesse jusqu'à ce que je me convaincs moi-même que je ne méritais pas d'être aimée", confie l'artiste de 29 ans à Womanhood Project.

Mon corps était mon héros quand mon esprit ne pouvait pas l'être Cœur de Pirate Partager la citation





Elle ajoute s'être alors souvenue de ce que son corps "avait traversé". La déception, la vie, la mort, mais aussi les abus aussi bien physiques qu'émotionnels. "C’était un outil puissant pour évaluer quand mes émotions étaient trop pour moi", explique Cœur de Pirate. "Je devais me rappeler que peu importait combien je le détestais, mon corps était mon héros quand mon esprit ne pouvait pas l'être".

Sur son compte Instagram, la jeune femme a partagé deux clichés de la série de photographies prises pour ce projet. Elle a ajouté que ce n'était pas facile de poster cette publication : "ce n'est pas retouché mais je dois être fière de mon corps", a-t-elle expliqué tout en affirmant son engagement à soutenir des projets féministes tels que celui de Womanhood, particulièrement sur une plateforme comme Instagram qui a "des problèmes d'inclusivité".



Dans un précédent message, publié le 14 octobre sur Instagram, Cœur de Pirate s'exprimait déjà sur la dysmorphophobie. "Si vous êtes comme moi, c’est important de se déconnecter du média qui pose problème et de se ressourcer pour se préserver", a-t-elle conseillé à toutes les personnes souffrant d'anxiété en parcourant les réseaux sociaux.