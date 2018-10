VIDÉO - "28 jours", un docu ludique sur les règles à voir sur YouTube

publié le 29/10/2018 à 17:07

C'est l'histoire de ce qui "s'écoule entre nos cuisses". 28 jours est un film documentaire réalisé par Angèle Marrey, Justine Courtot et Myriam Attia, disponible depuis le dimanche 28 octobre sur YouTube. En une trentaine de minutes, il explique pour toutes les personnes qui ont leurs règles (et toutes celles qui ne les ont pas non plus), tout ce qu'il faut savoir sur le phénomène des menstruations. Le ton est ludique, la mise en scène imagée et artistique ou, au contraire, très explicite.



Des symptômes pré-menstruels à l'histoire des règles selon les époques et les croyances, en passant par le tabou du sexe pendant les règles et les douleurs ressenties pendant les menstruations, 28 jours aborde de nombreux sujets liés à ce phénomène très naturel.

Il donne la parole à des femmes comme à des hommes permettant ainsi d'entendre les expériences et avis de chacun et de chacune. Un bel outil pédagogique à voir gratuitement sur YouTube.