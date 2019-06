publié le 17/06/2019 à 15:34

Le coup d'envoi du baccalauréat a été donné ce lundi 17 juin au matin avec l'épreuve de philosophie pour les terminales. Mais les élèves de première ont eux aussi planché sur l'épreuve écrite anticipée de français. Celle-ci compte coefficient 3 pour la série L, et 2 pour les séries ES, S et les séries technologiques.



L'épreuve, qui dure 4 heures, consiste en une étude d'un corpus de textes, suivie d'un travail d'écriture qui porte généralement sur l'ensemble de textes étudié en première partie d'examen. L'élève a alors le choix : il peut opter pour la dissertation, une écriture d'invention ou un commentaire de texte.

Les élèves en section technologique ont travaillé sur le thème du "personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours", tandis que les lycéens inscrits en L se sont penchés sur le "texte théâtral et sa représentation du XVIIème siècle à nos jours". Enfin, pour les S et ES, le sujet portait sur "L'écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours".

Série L

Corpus de textes : Texte A : Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, I, 2, 1670.

Texte B : Beaumarchais, Le Barbier de Séville, I, 6, 1775.

Texte C : Victor Hugo, Ruy Blas, II, 1, 1838.



Question : Quel rôle la chanson joue-t-elle dans ces textes ?



Travail d'écriture :

Commentaire : Vous commenterez l'extrait du Barbier de Séville de Beaumarchais (texte B).

Dissertation : Le sens d'une pièce de théâtre et le plaisir qu'elle nous donne reposent-ils uniquement sur les mots ?

Invention : En tenant compte des caractères des personnages et de la tonalité du texte de Molière, écrivez la scène au cours de laquelle Monsieur Jourdain rend compte de sa leçon de musique à son épouse et à sa servante Nicole. L'une et l'autre désapprouvent ses prétentions.

Série ES et S

Corpus de textes : Texte A : Alphone de Lamartine, "L'Isolement", strophes 1 à 6, Méditations poétiques, 1820.

Texte B : Anna de Noailles, "La Vie profonde", Le Cœur innombrable, 1901.

Texte C : Andrée Chédid, "Destination : arbre", Tant de corps et tant d'âme, 1991.

Texte D : Yves Bonnefoy, "La pluie d'été", Les planches courbes, 2001.



Question : Quelle(s) relation(s) le poète entretient-il avec la nature dans les poèmes du corpus ?



Travail d'écriture :

Commentaire : Vous commenterez le poème d'Andrée Chédid (texte C).

Dissertation : "Avoir l'âme qui rêve, au bord du monde assise..." écrit Anna de Noailles (texte B, dernier vers).

Pensez-vous que ce vers puisse définir l'attitude du poète face au monde ?

Invention : "Nulle part le bonheur ne m'attend" écrit Lamartine. Dans un texte poétique d'une certaine ampleur, vous prendrez le contre pied de cette affirmation, en évoquant l'épanouissement et la plénitude du poète au sein de la nature. Vous pourrez choisir d'utiliser une forme versifiée ou une prose poétique.

Séries Technologiques

Corpus de textes : Texte A : Gustave Flaubert, L'Education sentimentale, Partie I, chapitre 5, 1869.

Texte B : Emile Zola, Le Ventre de Paris, chapitre 1, 1873.

Texte C : Louis Aragon, Aurélien, chapitre 8, 1944.



Questions :

Question 1 : Quels sont les points communs qui réunissent ces trois textes ?

Question 2 : Quels sentiments ou quelles émotions la ville provoque-t-elle chez les personnages ?



Travail d'écriture :

Commentaire : Vous ferez le commentaire du texte C extrait d'Aurélien d'Aragon en vous aidant du parcours de lecture suivant :

1. Les plaisirs de la promenade

2. Les multiples facettes de Paris

Dissertation : Peut-on bien connaître un personnage de fiction sans la présentation des lieux dans lesquels il évolue ?

Invention : Un personnage de votre choix circule dans une ville d'aujourd'hui. Vous décrirez ce qu'il voit et rendrez compte de ce qu'il ressent en vous inspirant des textes du corpus.