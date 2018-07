Arket, la nouvelle enseigne moderne et inspirée de H&M

publié le 29/08/2017 à 10:25

Le groupe suédois n'en finit pas d'habiller les passionnées de mode. H&M vient tout juste de présenter sa nouvelle enseigne à Londres, ce vendredi 25 août. Baptisée ARKET, cette marque est la digne héritière de & Other Stories, Monki, Cos, Weekday ou encore Cheap Monday, qui font déjà fureur à travers le monde.



H&M n'a cependant pas l'intention de réserver son nouvel univers aux Londoniennes. Si le premier concept-store d'Arket a bien été ouvert dans la capitale britannique, d'autres devraient suivre d'ici la fin de l'année, notamment à Copenhague dès le 1er septembre puis à Bruxelles et Munich. La France n'est pas encore dans la ligne de mire de groupe suédois. Mais pas de panique, un e-shop de la marque a bien été ouvert également dans 18 pays européens. De quoi ravir les adeptes de l'achat en ligne.

The first ARKET store, at 224 Regent Street in London, opens today at noon. The first 100 guests will receive a special gift. #ARKET Une publication partagée par ARKET (@arketofficial) le 25 Août 2017 à 0h44 PDT

Fringues, bibelots et bouquins

Au menu d'ARKET : des vêtements à shopper pour soi, ses copines, son mec ou ses neveux avec tout le nécessaire pour une garde-robe complète, classe et moderne. Exemples avec cette veste 100% laine à 135 euros, ce pantalon en jean et coton bio rose millennial à 59 euros ou encore cette chemise bleue en coton et popeline bio à 39 euros.

Mais ARKET, comme beaucoup d'enseignes du groupe H&M, ce n'est pas seulement des fringues. C'est aussi des pièces à chiner pour décorer sa maison de fond en comble, remplir ses étagères de bibelots et autres bouquins inspirants.



Service à thé, livres de recettes ou célébrant la beauté des designs nordiques... ARKET offre une panoplie d'objets ayant pour objectif de transformer et simplifier nos vies.

Une publication partagée par ARKET (@arketofficial) le 19 Août 2017 à 3h35 PDT

Un véritable art de vivre

Du site internet au concept-store, ARKET n'est pas qu'une enseigne de vêtements mais souhaite promouvoir un véritable art de vivre. Au-delà des produits proposés, la nouvelle enseigne de H&M promet des concept-stores où la clientèle pourra se poser le temps de boire un café, déjeuner bon et sain des petits plats aux inspirations nordiques, bien sûr.



Une tendance "healthy" et "instagrammable" qui s'inscrit dans l'ultra-connexion du public visé, prêt à partager sur les réseaux sociaux tout ce qu'il trouve beau et bon autour de lui.

Une publication partagée par ARKET (@arketofficial) le 6 Août 2017 à 2h41 PDT

Des histoires à raconter

Là encore, ARKET fait preuve de modernité en laissant tomber la production à outrance qui vise à surfer sur toutes les tendances pour correspondre à tous les styles (c'est par exemple la stratégie de Asos et Forever 21). Arket veut raconter des histoires.



Premier essai avec "les archives de François Ducharne", un artisan français de la soie dans les années 20 et basé à Lyon. Son travail a retenu l'attention des plus grands puisqu'il a notamment collaboré avec

Givenchy ou Chanel. ARKET a choisi de sortir des tiroirs quelques uns de ses motifs datés de 1920 à 1960, année de fermeture des soieries de François Ducharne.

Une publication partagée par ARKET (@arketofficial) le 13 Août 2017 à 3h44 PDT