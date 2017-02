H&M Loves Coachella - Campaign music video featuring The Atomics

publié le 17/02/2017 à 10:48

La saison des festivals est belle et bien lancée. L'événement musical le plus fashion de la planète se déroulera comme chaque année en Californie sur deux week-ends au mois d'avril. Au programme : Beyoncé, Kendrick Lamar, Radiohead et même... PNL pour un total de 6 jours de festivités avec des stars toutes plus lookées les unes que les autres.



À quelques semaines de l'événement, H&M s'est une fois de plus associé au festival pour une troisième collection fleurie, idéal pour danser sous le soleil du désert californien.

Pour incarner l'esprit de Coachella, la marque suédoise a choisi le mannequin américain Lucky Blue Smith et son groupe The Atomics, qu'il forme avec ses trois sœurs : Daisy Clementine, Starlie, et Pyper America. La fratrie s'est totalement appropriée l'esprit de cette collection rock et bohème dans une vidéo qui donne envie de prendre ses billets pour la Californie.



La collection sera disponible en magasin et sur le site de H&M dès le 30 mars prochain en France (le 23 mars aux États-Unis).