publié le 10/08/2017 à 11:22

Les 125 pancartes devront être retirées. C'est le verdict rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, mercredi 9 août. Mises en place dans les rues par la mairie en juin, ces 125 silhouettes célébraient "la femme" d'une manière "porteuse de stéréotype de genre" et "discriminatoires", juge l'association féministe Les Effronté-e-s.



Les pancartes représentaient en effet des femmes dans des positions parfois lascives, accompagnées d'accessoires réducteurs liés à leur genre.

Saisi vendredi 4 août par le collectif, le tribunal a jugé que les silhouettes "illustrent une conception de la femme, inspirée par des stéréotypes et la réduisant de façon caricaturale, et parfois graveleuse, à une fonction d'objet sexuel".



"Leur disposition par une commune dans ses espaces publics (...) constitue une atteinte grave au principe d'égalité entre les hommes et les femmes", a considéré le tribunal administratif. En outre, il a estimé que "la seule présence sur la voie publique de ces illustrations qui dévalorisent les femmes cause un trouble à l'ordre public".

La mairie va faire appel

En conséquence, le juge des référés a ordonné "le retrait sous astreinte des panneaux litigieux dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard".



Selon le maire Paul Mumbach, les silhouettes servaient à "montrer la diversité de l'action de la femme dans notre société" dans le cadre de l'opération "2017 Dannemarie, année de la femme". L'avocat de la commune, qui compte quelque 2.000 habitants, a annoncé qu'il faisait appel de la décision du tribunal.