publié le 02/11/2018 à 08:47

Pour certaines femmes, l'allaitement n'est pas toujours une évidence, et lorsqu'elles décident de s'y mettre, les obstacles peuvent être nombreux à sa mise en pratique, notamment à plus long terme. C'est pourquoi Laurie Herrero Nebot et Guillaume Baudoin, parents d'une petite Olivia, ont eu l'idée de lancer la Mam’Allaitante Box. Son objectif : soutenir les mamans dans leur allaitement.



À la naissance de leur fille, en 2017, le couple expérimente ce que de nombreux autres parents peuvent subir concernant l'allaitement. Le manque de soutien du personnel hospitalier après l'accouchement, mais aussi les préjugés et remarques déplacées des proches ou des collègues, une fois de retour à la maison.

"La maternité et l'allaitement c'est comme un grotte noire dans laquelle on s'enfonce, on en entend parler, mais tant qu'on n'y est pas on a quand même beaucoup de mal à se l'imaginer", raconte la jeune maman à RTL Girls.



Si Laurie Herrero Nebot a pu finalement allaiter son enfant (et le fait encore "jusqu’au sevrage naturel"), c'est parce qu'elle a pu bénéficier de conseils et de soutien d'amies et de sages-femmes de sa maternité, contrairement à plusieurs de ses connaissances "ayant arrêté très tôt contre leur volonté leur allaitement". Là, encore, Laurie a pu observer les mêmes mécanismes se mettre en place auprès de ces femmes : un manque de soutien et d'information aussi bien dans le cercle familial que médical.

Une box pour accompagner les femmes

"L'idée de la box est venue au cours de discussion de ce qu'on pourrait faire pour faire 'changer le monde'", raconte le couple à RTL Girls. "On avait très envie de mettre notre graine et pas seulement trier nos déchets, éviter le plastique, ou encore prôner le minimalisme".



Fort de leur expérience et connaissances théoriques accumulées en lisant des livres ou en suivant un MOOC sur le sujet, les jeunes parents décident alors de se concentrer sur l'allaitement et de répondre à une question simple : "comment aider toutes ces mamans à accéder facilement à l'aide dont elles ont besoin ?".



Laurie Herrero Nebot et Guillaume Baudoin trouvent la réponse dans une box qui "chouchouterait les mamans avec des objets" tels que des soins, des bijoux faits maison ou de la nourriture, le tout accompagné du magazine Hot Milk et d'une plaquette d'information.

"On trouvait cela chouette de prendre en compte les mamans, qui sont parfois seules, en détresse, ou en dépression post partum, par exemple". Le couple, basé dans le département de l'Eure-et-Loir, prône alors la "bienveillance" et pousse son concept jusqu'à travailler avec partenaires locaux portant les mêmes valeurs éthiques.



"Par exemple dans la première box, il y avait des savons d'une savonnerie locale (Savonnerie du Loup qui Chante dans les Yvelines) et des petits biscuits apéritifs (Les Flocons)", détaillent Laurie Herrero Nebot et Guillaume Baudoin.

Le retour au travail : une problématique cruciale dans l'allaitement

La deuxième box, déjà en prévente sur Internet, sera lancée dès le 3 novembre. Elle propose un focus sur l'allaitement lors de la reprise du travail. Selon une étude du Centre de recherche épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité menée sur plus de 18.000 enfants et dévoilée l'année dernière, le taux d'allaitement est de 71% la naissance de l'enfant. Il chute ensuite rapidement après les premiers mois. Un enfant sur deux est allaité à un mois et un enfant sur quatre, à six mois, rapporte Le Figaro.

Certaines femmes décident même de ne pas allaiter à cause de leur travail Laurie Herrero Nebot et Guillaume Baudoin Partager la citation





"La reprise du travail est LA première raison de l'arrêt de l'allaitement, certaines femmes décidant même de ne pas allaiter à cause de leur travail et de l'organisation que génère le tire allaitement", expliquent Laurie Herrero Nebot et Guillaume Baudoin.



"Allaiter au travail peut être terriblement compliqué : le fonctionnement du tire lait sans accompagnement, les assistantes maternelles et crèches non formées, les préjugés et le sexisme de la part des collègues, la vétusté des locaux mis, ou pas, à la disposition de la maman qui allaite, la pression sociale, l'emploi du temps des mamans qui parfois est difficilement compatible avec les pauses pour tirer son lait", raconte Laurie Herrero Nebot qui a elle-même dû faire face à plusieurs de ces difficultés.



"J'ai eu la chance de ne pas vivre toutes ces choses là. Par exemple, ma nounou était très ouverte. Mais j'ai connu la mauvaise ambiance au travail malgré la présence d'une loi censée protéger les mamans qui souhaitent allaiter...", complète-t-elle. "Heureusement qu'on sait pourquoi et pour qui on fait ça ! Je peux comprendre que certaines soient découragées d'avance !".



Mais attention, la jeune maman ne prône pas l'allaitement à tout prix et explique simplement souhaiter "que chaque femme soit libre de faire son choix, peu importe celui qu'elle décide de prendre : allaiter 4 ans, 3 mois, faire la tétée d'accueil ou ne pas allaiter du tout".



L’Organisation mondiale pour la santé (OMS) recommande de son côté un allaitement maternel exclusif des nouveau-nés jusqu’à l’âge de 6 mois.



Pour commander la deuxième box de Mam'Allaitante (29 euros), Rendez-vous sur son site internet.