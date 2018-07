publié le 29/03/2018 à 09:30

Le haut du corps dénudé, les patins de hockey encore chaussés à ses pieds et sa fille de huit semaines pendue à son sein droit, Serah Small, 24 ans, est une enseignante canadienne qui a souhaité prouver en un cliché, ce lundi 26 mars, que l'allaitement n'avait rien d'une honte à dissimuler.



Comme le rapporte un article du HuffPost Canada, la joueuse de hockey n'était pas rassurée à l'idée de partager sur la toile ce portrait, capturé à la volée par sa mère durant un match.

"Je me sens très fière quand j'allaite sans me couvrir et je pense qu'en tant que jeune mère je peux contribuer à normaliser l'allaitement et à faire cesser la stigmatisation", a confié Serah Small au site canadien après la publication de la photo sur son compte Facebook personnel.

Un "mouvement général de la société"

Depuis plusieurs années, de nombreuses femmes, anonymes comme célèbres, postent sur les réseaux sociaux des photos d'elles en train d'allaiter leur bébé. L'actrice américaine Alyssa Milano parle d'un "moment de joie" avec sa fille, Pink dévoile les coulisses de sa vie de mère et de chanteuse abonnée au tire-lait tandis qu'une anonyme partage avec ses proches sa difficulté à allaiter.



Le démarche ne plaît pas toujours aux internautes. Tandis que les uns critiquent les corps parfois dénudés de ces mères, d'autres s'insurgent contre cette soit-disant "promotion" de l'allaitement, "visant à culpabiliser les mères ayant fait le choix de ne pas nourrir au sein leur enfant", explique à RTL Girls Claude Didierjean-Jouveau de l'association Leche League France.

Angela Burzo a posté ce cliché d'elle sur Instagram pour partager sa difficulté à allaiter son bébé Crédits : Instagram/burzolife | Date : 27/03/2018 14 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Angela Burzo a posté ce cliché d'elle sur Instagram pour partager sa difficulté à allaiter son bébé Crédits : Instagram/burzolife | Date : La vérité derrière l'avant/après allaitement Crédits : Instagram/chichismagicmilk | Date : Le mannequin Candice Swanepoel pousse un coup de gueule sur Instagram contre celles et ceux qui s'attaquent aux femmes qui allaitent dans les lieux publics Crédits : Instagram/angelcandices | Date : Cette Instagrammeuse prouve que le yoga est accessible à toutes... même aux femmes qui allaitent ! Crédits : Instagram/carleebyoga | Date : L'actrice Alyssa Milano dévoile un cliché d'elle et de sa fille de 16 mois en plein "moment de joie" Crédits : Instagram/milano_alyssa | Date : L'actrice américaine Blake Lively célèbre l'allaitement sur Instagram Crédits : Instagram/blakelively | Date : Cynthia Brown, ex-candidate de Star Academy et chanteuse, partage sur son compte Instagram des photos d'elle en train d'allaiter son bébé Crédits : Instagram/cynthiabrown1 | Date : Doutzen Kroes assume faire la "promotion" de l'allaitement sur son compte Instagram Crédits : Instagram/doutzen | Date : Dans les coulisses de l'incroyable vie de maman qui allaite de Gisele Bündchen Crédits : Instagram/gisele | Date : L'actrice-mannequin Liv Tyler est "reconnaissante" de ce moment passé entre mère et fille Crédits : Instagram/misslivalittle | Date : Le mannequin Natalia Vodianova, mère de cinq enfants et adepte de l'allaitement Crédits : Instagram/natasupernova | Date : Cette Instagrammeuse montre l'allaitement de la plus jolie des manières sur son compte Crédits : Instagram/inantesyou | Date : L'actrice Olivia Wilde en compagnie de son fils Crédits : Instagram/oliviawilde | Date : La chanteuse Pink montre les coulisses de sa vie d'artiste et de maman Crédits : Instagram/pink | Date : 1 / 1 < > +

"Allaiter partout ce n'est pas mon combat, c'est ma normalité, c'est notre normalité, ça devrait être la normalité. Je n'ai jamais eu de remarques ou de regards désapprobateurs jusqu'à présent, bien au contraire", raconte l'instagrammeuse Océane I Nantes You dans un message publié sur Instagram, le 25 mars.



"Les histoires de femmes éjectées d'un magasin ou d'un tramway parce qu'elles allaitaient en public sont assez rares", confirme Claude Didierjean-Jouveau pour qui la médiatisation de l'allaitement sur les réseaux sociaux "participe d'un mouvement général de la société" où l'allaitement tend à se normaliser.

Un manque d'informations

Cynthia Brown, chanteuse, coach sportive et fondatrice de La Clique MamanBébé, se souvient de la première photo qu'elle a partagée d'elle en train d'allaiter son bébé de 11 mois. "Le but n'était pas de revendiquer quoi que ce soit mais plutôt de partager ce moment", raconte-t-elle à RTL Girls. "Je n'étais même pas au courant qu'il y avait autant de désaccord concernant l'allaitement et j'étais un peu surprise de voir les réactions pour une chose aussi naturelle".



Comprenant le malaise ("on a crié à exhibitionnisme !"), Cynthia Brown a décidé de continuer à poster ce type de clichés pour mieux le normaliser. "Ce qui me dérange, ce n'est pas du tout qu'il y ait des mamans qui ne veulent pas allaiter", explique-t-elle. "Mais je pense que l’on est très peu au courant des bienfaits qu'apporte l'allaitement" au bébé comme à la mère, ajoute-t-elle.

Loin de vouloir juger celles qui décident de nourrir leur bébé au biberon, la chanteuse et coach sportive milite pour une meilleure information sur un sujet que l'on n'aborde "ni à la maternité, ni chez les gynécologues, parfois avec des sages-femmes".



Ce manque de connaissances, les femmes avec lesquelles Cynthia Brown est en contact le confirment : "Il y a énormément de mamans qui me remercient parce qu'elles possèdent désormais toutes les informations sur ce sujet et qu'elles pensaient que c'était compliqué d'allaiter". Preuve que si les réseaux sociaux sont souvent matière à polémique, ils existent également comme matière à réflexion.