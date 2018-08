publié le 09/08/2018 à 17:08

C'est une réponse simple rapidement devenue virale. Une femme en vacances au Mexique allaite son bébé en terrasse. Mais un homme vient lui demander de se couvrir. Ce qu'elle fait. Sauf qu'elle ne se couvre pas le sein, mais le visage.



Une réaction pleine d'humour et de dérision qui a été partagée 210.000 fois en un peu plus d'une semaine. On la voit en photo sur Facebook avec son bébé en train de déguster son repas et elle, un morceau de tissu sur la tête.

C'est une amie de sa belle-mère qui a partagé l'image sur son compte Facebook. Elle raconte en légende que l'homme a voulu qu'elle se couvre, alors qu'il "faisait 90 degrés et que l'air était extrêmement humide et non, elle n'était pas en train de manquer de respect à des traditions dans un pays musulman", le Mexique étant majoritairement catholique.

En commentaire du post (17.000), des réactions amusées et de soutien à la mère. Beaucoup se demandent comment l'allaitement peut encore être un sujet aussi controversé.



Récemment, un mannequin a défilé avec son bébé pour Sports Illustrated en plein allaitement afin de sensibiliser sur la question et briser le tabou.