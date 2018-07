Mara Martin, mannequin et mère d'un bébé de cinq mois

publié le 17/07/2018 à 11:25

L'allaitement vient de rejoindre la planète mode. Le célèbre magazine Sports Illustrated a organisé, dimanche 15 juillet à Miami, son défilé de maillot de bain de l'année. Cet événement a rassemblé une grande diversité de mannequins, bien loin de l'image habituelle des défilés où les models ont toutes la même taille (fine) et couleur de peau (blanche).



Sports Illustrated s'est d'autant plus démarqué du paysage en faisant monter sur le podium Mara Martin, 30 ans et mère d'une petite fille de cinq mois. Pour l'occasion, la jeune mère n'a pas laissé son nourrisson à la maison. Elle a défilé en bikini avec sa petite fille, elle-même accrochée au sein de sa mère pour pouvoir tranquillement allaiter.

"Quelle nuit ! Aucun mot ne peut décrire comment je me suis sentie quand j'ai appris qu'on m'avait choisie pour défiler pour Sports Illustrated. (...) Je n'arrive pas à croire que je me réveille aujourd'hui avec des articles sur moi et ma fille pour quelque chose que je fais tous les jours", a réagi le mannequin sur son compte Instagram expliquant également sa démarche : normaliser l'allaitement.

Mara Martin a défilé pour "Sports Illustrated" avec son bébé de cinq mois Crédit : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

"Pour être honnête, la vraie raison pour laquelle je n'arrive pas à croire que cela fait les gros titres c'est que cela ne devrait pas faire les gros titres !", a ajouté Mara Martin, soulignant alors que son histoire ne mérite pas plus qu'une ligne, à la différence de celle d'autres femmes ayant combattu un cancer, par exemple.

Mara Martin reconnaît cependant que Sports Illustrated a fait un grand pas en avant dans le monde de la mode en proposant de montrer des femmes au corps différents des canons habituels. "Grâce à vous, ma fille va grandir dans un monde meilleur".