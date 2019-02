"Sexpowerment" : cette pièce de théâtre libérera votre sexualité

publié le 10/11/2018 à 14:35

Sexpowerment, c'est d'abord un essai, publié en 2016 par Camille Emmanuelle, journaliste spécialiste des questions liées à la sexualité. Elle y explique que la libération des femmes comme des hommes ne peut se gagner qu'en se débarrassant des injonctions qui pèsent sur nos corps, nos sexes et nos genres. Les comédiennes Claire Assali et Lisa Wisznia ont lu ce livre et, pour elles, c'est le déclic. "Il y a eu un avant et un après cette lecture dans nos vies", disent-elles.



Dans la pièce de théâtre adaptée du livre de Camille Emmanuelle et réarrangée à leur sauce, les comédiennes, également auteures, reprennent le message principal de l'ouvrage tout en racontant des anecdotes personnelles et livrant de précieuses informations sur le ô combien complexe sujet de la sexualité et du sexe féminin.

Le ton est ludique, décalé, déculpabilisant et aura vite fait de décoincer les plus timides de la soirée. Emmenez-y vos amies, vos cousins et cousines ou vos ados pour qu'enfin les femmes comme les hommes intègrent, entre beaucoup d'autres, cette leçon de vie, que martèlent les deux comédiennes : "Le sexe = ce que vous voulez !".



Sexpowerment, de et avec Claire Assali et Lisa Wisznia, d'après l'essai de Camille Emmanuelle. Tous les mercredis soir jusqu'à fin décembre à La Nouvelle Seine, dans le cinquième arrondissement de Paris.