Aujourd'hui il est possible d'avoir recours à des préservatifs certifiés "vegan"

publié le 01/11/2018 à 18:02

L'engagement vegan ne se fait pas que dans nos assiettes. Ce mouvement s'invite dans nos armoires ou nos placards de salle de bain, mais aussi dans nos lits. Des préservatifs aux lubrifiants, des marques ont saisi la demande croissante de ce type de produits et, à l'occasion de la Journée Mondiale Vegan, ce jeudi 1er novembre, nous vous proposons de découvrir de nouveaux produits éthiques.



Leurs fabricants garantissent qu'aucun animal n'a ainsi été tué, exploité ou martyrisé pour leur élaboration. Exemple avec deux nouvelles marques qui proposent depuis peu des préservatifs vegan et sans gluten.

Certifiés par la norme européenne "CE", ils "offrent une protection efficace et naturelle contre une grossesse non désirée et les maladies sexuellement transmissibles", assure Fair Squared, l'une des entreprises productrices.

Exit donc les préservatifs habituels car pour les produire, il faut utiliser de la caséine, un dérivé du lait. Les préservatifs des marques Fair Squared et Green Condom, n'en contiennent tout simplement pas.



Au rayon lubrifiants, il existe aussi des alternatives vegan sans ces mêmes protéines de lait. Les marques Glyde ou Nina Kikì propose ce type de produits en vente sur Internet. Le tout pour des prix très attractifs. Aucune excuse pour passer au vegan sous la couette !