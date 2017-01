publié le 25/01/2017 à 09:00

C'est une question qui peut paraître stupide, mais que beaucoup de personnes se posent. Notamment les femmes, mais aussi les scientifiques. Certains d'entre eux ont même réalisé des études pour tenter d'avoir une réponse à cette interrogation : pourquoi fait-on du bruit quand on prend du plaisir sexuel ? Une étude britannique, publiée en 2011, s'est intéressée au sujet et a tenté d'y répondre.



Selon ces chercheurs qui ont interrogé moins d'une centaine de femmes de 12 à 52 ans, 66% des personnes consultées admettent faire plus de bruit afin d'accélérer la jouissance de l'homme, 92% d'entre elles confient que ça leur permet également de rassurer son partenaire sur ses performances. Une conclusion que partage le sexologue et andrologue Pierre Desvaux, même s'il explique à Girls que "c'est une question encore beaucoup débattue". Si le bruit pendant le sexe semble davantage concerner la gent féminine, c'est parce que "les hommes sont plus des grands muets traditionnellement", explique le professionnel, s'appuyant sur les dires de ses patients.

Communiquer son plaisir

Pour ce qui est des femmes, donc, le docteur Desvaux revient d'abord aux origines de l'être humain. Plus exactement à la part animale qui est en nous évoquant ainsi les chimpanzés ou les bonobos qui partagent ces comportements pendant leurs rapports sexuels. "S'il y a une idée biologique, on n'en sait trop rien", précise-t-il toutefois. En revanche, les cris de plaisir sont effectivement "un langage".

C'est une manière de dire que c'est bon et qu'il (ou elle) peut continuer Pierre Desvaux, sexologue et andrologue





"C'est une manière de communiquer. Quand la femme prend du plaisir, elle le manifeste. C'est une manière de dire que c'est bon et qu'il (ou elle) peut continuer". La femme se servirait donc de ses cordes vocales pour exprimer le plaisir qu'elle ressent et éviter ainsi de communiquer de manière habituelle - avec des mots - qui peut être ressentie comme trop crue. "C'est plus acceptable ainsi, l'équilibre se fait davantage, ça fait plus vrai", argumente encore le spécialiste.

Faire monter l'excitation

Comme le montre l'étude, les femmes se font bruyantes pendant les rapports aussi pour faire monter l'excitation de l'homme. "Quand une femme montre son excitation, je jouis tout de suite", entend dans son bureau Pierre Desvaux de la bouche d'éjaculateurs précoces par exemple. "Une femme qui manifeste son plaisir accélère l'excitation de l'homme", confirme le médecin.



Mais pas que. Car, si vous êtes une femme, vous aurez remarqué que vous ne poussez pas des gémissements que lorsque vous êtes accompagnée. Seule aussi, il vous arrive de vous surprendre en train de pousser un soupir de plaisir. Là encore, c'est une manière de se "guider soi-même". "Même seule, on se communique à soi-même son plaisir, ça l'amplifie de s'entendre", poursuit-il. En revanche, on ne sait pas si cette habitude date d'une époque récente ou si les femmes préhistoriques se servaient déjà de cet instrument à leur disposition pour guider les gestes de leurs partenaires.