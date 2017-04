publié le 27/04/2017 à 14:00

"La pénétration n'a jamais eu pour rôle de donner du plaisir aux femmes", affirme Manon Bestaux à Girls. La sexologue fait ainsi tomber une idée reçue ancrée dans l'imaginaire des femmes et des hommes. Car dans la vie sexuelle, il n'y a pas que la pénétration, loin de là. Il existe d'infinies manières d'avoir des rapports sexuels avec des femmes ou des hommes, tandis que la plupart des couples continuent à voir dans la pénétration la finalité de l'acte amoureux.



Et la spécialiste de rappeler alors que le rôle de la pénétration, s'il n'est pas de donner du plaisir aux femmes, c'est de "faire en sorte que le sexe de l'homme se retrouve dans un fourreau et déclenche le réflexe de l'éjaculation". Autrement dit, le fait d'être pénétrée par un pénis sert uniquement à déclencher des réflexes procréatifs. "Ce n'est pas ça qui va lui donner un orgasme", ajoute-t-elle. L'orgasme féminin est en effet complexe et résulte non pas d'une pénétration du vagin, mais une stimulation du clitoris, de manière externe ou interne sur les racines de celui-ci.

Alors pourquoi ce réflexe de vouloir être pénétrée ? "La personne qui est pénétrée, c'est d'abord une acceptation sauf pour le vagin car le vagin a envie", ce sont des "pulsions de pénétration", mais "c'est le SMIC du plaisir", tranche Manon Bestaux. "Bien souvent, elle est suivie d'une déception, et quand on a la chance de jouir, on confond les raisons, poursuit la sexologue marseillaise. Personne ne fait jouir personne". Par cette formule, elle insinue que chacun se fait jouir avec l'autre mais ce n'est pas l'autre qui est entièrement responsable du résultat. "La pénétration c'est pulsionnel", souligne-t-elle encore.

"Pourquoi est-on obligées de se mettre en position animale et faire jouir via la pénétration ?", interroge alors le sexologue. Elle précise que la question de la pénétration et ce à quoi elle sert est "la question principale posée en consultation".



Car il existe bien différents moyens de prendre du plaisir jusqu'à l'orgasme et qui n'impliquent pas qu'un pénis entre dans le vagin. "Je milite pour le frotti-frotta", conseille alors Manon Bestaux à Girls, avant d'énumérer "le flirt", "s'embrasser", précisant que la stimulation de la bouche "excite vachement", "toucher les seins de la femme et de l'homme", dans tous les cas, il faut "avancer ensemble, il faut jouer".



L'important, pour elle, c'est donc le "jeu". La spécialiste rassure ainsi les femmes qui se demandent si éviter la pénétration ne frustrerait pas l'homme. Elle met alors dos à dos deux manières d'avoir des rapports sexuels. La première : "un coït procréatif". La seconde : "une fonction érotique, un jeu, une complicité, un partage de plaisir". Et la spécialiste de poser cette dernière question en conclusion : "Pourquoi vouloir à tout prix cacher le sexe masculin dans un fourreau ?"