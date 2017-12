Cette artiste dessine des clitoris partout où elle passe pour briser le tabou

publié le 15/12/2017 à 12:24

"Crier le clitoris à travers le monde, raconter des histoires et susciter la curiosité au sujet de la source mal comprise du plaisir sexuel". C'est de cette façon que se définit le compte Instagram Clitorosity, qui doit son nom à un jeu de mots entre "clitoris" et "city" ("ville").



Lancé en octobre 2016, ce compte Instagram, suivi par près de 7000 personnes, compile des clichés de trottoirs ou de routes sur lesquels on peut voir dessinés des clitoris, accompagnés de messages positifs : "Soyez curieux à propos du clitoris", "soyez bon avec le clitoris", "nous aimons le clitoris", "cherchez la vérité à propos du clitoris".

D'autres photos sont plus interactives comme ce cliché capturé le 7 février dernier à Brooklyn, à New York. "Touchez ici", est-il écrit en direction de la partie émergente de cet organe du plaisir. D'après une étude du laboratoire Terpan et du magazine SoWhat menée sur 580 femmes et publiée en février 2017, 35% des sondées ont affirmé n'avoir jamais vu leur clitoris. 20% ne savent pas non plus où il se situe, rapporte le site Marie Claire.

Une réponse à l'absence de discours autour de l'anatomie féminine

Laura Kingsley, l'artiste américaine de 24 ans derrière cette initiative, accompagne également ses posts Instagram d'une légende dans laquelle elle raconte une réaction de passantes ou passants face à ses dessins. "Est-ce que je peux vous faire un câlin ?", lui a par exemple demandé une femme lorsqu'elle a vu son travail dans le quartier huppé de la Grosse Pomme.



Dans une interview accordée à Women's Health, la jeune artiste explique qu'elle a eu l'idée de lancer son projet quand elle a remarqué les incohérences et injonctions faites aux femmes concernant leur sexualité. "Nous sommes encouragées à avoir des rapports sexuels partout dans les publicités, les magazines et dans les films, mais nous n'avons pas aucune discussion concernant l'anatomie".



Depuis son premier dessin dans un jardin public à New York, Laura Kingsley a dessiné des clitoris à Washington, Chicago, Salt Like City ou encore Brigthon en Angleterre. À quand la France ?