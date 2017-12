publié le 21/12/2017 à 08:04

Peut-on sauver l'humanité en prenant du plaisir ? Ce jeudi 21 décembre, les habitantes et habitants de la planète sont appelés à prendre leur pied sous la couette afin de célébrer, en ce solstice d'hiver, soit la nuit la plus longue de l'année, la Journée mondiale de l'orgasme.



Soit 24 heures dédiées aux plaisirs de la chair et du sexe à l'occasion d'un événement lancé en 2006 par deux activistes britanniques : Donna Sheehan and Paul Reffell, rappelle un article du journal britannique le Telegraph.

Si on parle de cette date comme d'une "journée mondiale de l'orgasme", Donna Sheehan and Paul Reffell l'ont d'abord intitulée "orgasme mondial pour la paix dans le monde". L'objectif pour ces deux activistes : inciter les gens à penser à la paix pendant qu'ils ou elles atteignent le septième ciel.

1,5 million d'orgasmes par minute

"2,5 milliards d'orgasmes ont eu lieu chaque jour pendant l'année 2013", peut-on lire sur le site de l'événement. "Cela fait plus de 100 millions d'orgasmes par heure, toutes les heures et 1,5 million par minute". Imaginez alors toutes cette énergie positive tournée vers une seule et même pensée : la paix dans le monde. Un miracle pourrait-il se produire ?



La garantie que cela arrive est loin d'être assurée au terme de cette journée marathon du plaisir sexuel mais votre corps et votre esprit ne s'en porteront pas plus mal : l'orgasme reste une source de bienfaits mésestimés. Dans le doute, en ce jeudi 21 décembre, n'hésitez pas à orgasmer (seule ou à plusieurs) !