publié le 10/06/2019 à 14:01

Quand simplicité rime avec efficacité. Un rapport sexuel n'a pas à être une séance d'acrobaties si vous n'en avez pas envie. Comme nous vous l'écrivions déjà dans un précédent article, faire l'amour n'est pas forcément synonyme d'efforts intenses, de sueur et d'essoufflement.



Si votre libido vous chatouille le corps mais que vous êtes atteinte de flemmardise aiguë, il existe des positions vous permettant de faire l'amour avec votre partenaire tout en variant les plaisirs.

Outre la célèbre cuillère, la trève, le gaufrier, l'huitre, le câlin amélioré et l'union de l'enfant dont on vous a déjà parlé, voici six autres positions praticables allongées ou à genoux qui vous éviteront de dépenser trop d'énergie. Elles sont tout aussi agréables, stimulantes et tendres que d'autres ébats charnels plus intenses.

1. L'aigle

C'est un missionnaire amélioré. Votre amoureux ou amoureuse est sur vous, entre vos jambes écartées et légèrement pliées de sorte à ce que vos pieds se placent sur l'arrière de ses cuisses. Cette position est stimulante et de cette façon vous pourrez vous regarder et vous embrasser.



2. Le transat

Votre partenaire se tient à genoux face à vous, qui êtes allongée sur le dos. Tandis qu'il s'appuie sur ses bras par derrière, vous devez avoir les jambes repliées sur ses cuisses et écartées pour une meilleure pénétration.



Évidemment, comme on aime à le rappeler pour chaque position, la pénétration (qu'elle soit avec un pénis ou un sex-toy) n'est qu'une option. Libre à vous d'adapter nos conseils selon votre humeur et celle de votre partenaire.

3. Les ciseaux

Vous et votre partenaire devez placer vos jambes en ciseau. Avec cette position, le clitoris est directement en contact avec le corps de votre moitié. Le principe est de faire monter l'excitation grâce aux frottements.

4. La chevauchée fantastique

Pour les femmes, la chevauchée fantastique est une source de grand plaisir. L'un-e des partenaire se tient allongé-e sur le dos pendant que l'autre la ou le chevauche en plaçant son sexe au niveau de son visage afin de recevoir un cunnilingus.

5. Balançoire

La position de la balançoire est stimulante pour les deux partenaires. L'une d'entre vous s'allonge sur le dos, face à l'autre qui est assis, les jambes repliées et placées de part et d'autre du corps de l'autre. Vous pouvez mutuellement stimuler le clitoris et vous caresser.

6. Le missionnaire

Grand classique du rapport sexuel, parfois dévalorisé mais efficace si on prend le temps de s'occuper de son ou sa partenaire et qu'on reste à son écoute. La personne qui reçoit la pénétration, s'il y a, est allongée sur le dos les jambes écartées tandis que son ou sa partenaire s'allonge au-dessus d'elle. Allez, vous n'avez plus qu'à pratiquer !