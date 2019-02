Imagyne, la culotte à garder lors de son examen gynécologique

publié le 05/02/2019 à 17:43

C'est une culotte qui pourrait révolutionner le confort de certaines femmes lors des examens gynécologiques. Imagyne se présente comme un sous-vêtement banal, si ce n'est qu'il est fendue à l'entrée du vagin, "permettant à toute la partie supérieure de la vulve, au pubis et à la zone anale d’être dissimulés", peut-on lire sur le descriptif de ce projet en cours de développement, sur le site de la plateforme France Active.



L'invention peut paraître accessoire pour certaines mais pour d'autres, elle est on ne peut plus nécessaire. Car montrer son intimité à une personne, aussi spécialiste du sujet soit-elle, est rarement une partie de plaisir et peut parfois être une grande source d'angoisse... voire de douleurs physiques.

Dans d'autres cas, face à l'inconfort, des femmes préfèrent négliger leur santé au risque de ne pas se voir dépister du cancer du col de l'utérus par exemple, quatrième cancer le plus fréquent chez la femme, rappelle le Centre international de recherche sur le cancer.

Une solution à "l'initiative des femmes"

"Comme toutes les femmes, j’ai d’abord été une patiente, et durant mon parcours pour devenir maman, bien que je ne sois pas à la base d’une nature particulièrement pudique, exposer systématiquement mon intimité à chaque examen gynécologique a fini par devenir pesant", a raconté à 20 minutes la créatrice de Imagyne, Marie Rimbault-Joffard.



L'idée de cette culotte fendue lui est venue d'une discussion avec un gynécologue. Ce dernier lui ayant dit qu'il "n’avait pas besoin de voir toute l’intimité de sa patiente pour réaliser un examen tel qu’un frottis, un contrôle avec un spéculum ou une échographie endo-vaginale", a rapporté l'entrepreneuse à 20 minutes. Imagyne pourrait donc, selon sa créatrice, permettre à des femmes d'habitude crispées lors d'un examen de se détendre ou de ne plus s'inquiéter de l'état de leur pilosité avant une consultation.

Marie Rimbault-Joffard estime par ailleurs que son projet, dont les premières mises en ventes devraient arriver d'ici les prochains mois, s'inscrit dans une démarche féministe contre les violences gynécologiques et obstétricales.



"Avec ce dispositif, on offre une solution à l’initiative des femmes, qui pourront choisir de porter cette culotte et se sentir plus rassurée", a-t-elle encore confié à 20 minutes. Le tout, pour une noble cause : prendre soin de leur santé.