publié le 04/01/2019 à 14:21

Rythmée par les pleurs du bébé qu'un élu berçait, debout, et les rires des familles, l'investiture du nouveau Congrès américain a révélé jeudi 3 janvier le visage profondément renouvelé d'un hémicycle qui compte désormais un nombre record de femmes et d'élus issus de minorités.



Près d'un quart des sièges du Congrès sont en effet désormais occupés par des femmes, dont plus de 100, sur 435 élus, ont prêté serment face à la nouvelle présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Parmi elles, la progressiste et benjamine de la Chambre, Alexandria Ocasio-Cortez, avait choisi un tailleur pantalon blanc, comme en hommage aux suffragettes qui se sont battues pour le droit de vote des femmes.

C'est un jour nouveau pour l'Amérique Ilhan Omar, élue la Chambre des représentants des États-Unis





Très émues, les deux premières Amérindiennes élues au Congrès, Deb Haaland et Sharice Davids, se sont serrées dans les bras. Ce ne sont pas les seules pionnières de ce nouveau Congrès américain. Rashida Tlaib et Ilhan Omar sont également les deux premières élues musulmanes du pays.



"C'est un jour nouveau pour l'Amérique", a écrit Ilhan Omar sur Twitter. L'élue s'est réjouie des autres records enregistrés dans ce nouveau Congrès, avec les plus grands groupes d'élus noirs et hispaniques de l'Histoire américaine.



La veille de la cérémonie, plusieurs élues ont partagé un portrait de "famille" de ces femmes entrées dans l'histoire. "Si, on peut", a légendé Alexandria Ocasio-Cortez, histoire de faire taire les mauvaises langues et les préjugés sur les femmes issues des minorités. "Ils ne sont pas prêts", a quant-à-elle partagé Ilhan Omar.

Une ambiance loin d'être feutrée

L'ambiance d'ordinaire feutrée des couloirs du Capitole résonnait, autour de la Chambre, des voix des familles, enfants et élus qui se félicitaient après la cérémonie. D'après le Centre d'études sur les Américaines et la politique, plus d'un cinquième des nouvelles élues du Congrès ont des enfants en bas âge ou à l'école.



Elle-même mère de cinq enfants, première femme élue "speaker" il y a déjà plus de dix ans, Nancy Pelosi a fait monter avec elle plusieurs de ses petits-enfants et d'autres jeunes lorsqu'elle a prêté serment devant la Chambre, signant son retour historique au troisième échelon de la politique américaine.