VIDÉO - Gillette s'attaque à la "sensibilité au masculin" dans une nouvelle pub

publié le 19/06/2019 à 10:37

Un homme sensible, Akim Omiri ? L'humoriste est la personnalité choisie par Gillette France pour incarner la marque dans sa nouvelle campagne de publicité. "Il leur fallait un mec sensible pour parler à tous les hommes", raconte Akim Omiri dans ce spot d'une minute, qui parie sur l'humour pour faire passer un message engagé : les hommes montrent leur sensibilité, pleurent et l'humoriste le prouve en tenant un flacon de ses larmes.



"Je les ai gardées en souvenir pour ne jamais oublier. Je me suis fait même tatouer une larme juste là... après c’est au henné parce que les tatouages ça fait mal et moi, j'ai la peau sensible", termine l'humoriste avant d'annoncer qu'il allait prochainement encore parler de ce sujet : la sensibilité au masculin.

Six mois après avoir fait polémique aux États-Unis avec une publicité sur la masculinité toxique, Gillette réitère son engagement pour le public français. "Au même titre que la société évolue, Gillette s’est interrogé sur sa propre représentation des hommes, en introduisant l’idée que ces derniers peuvent jouer un rôle plus actif et plus positif dans les sphères familiales et sociales et qu’il était temps de repenser les référentiels masculins", explique la marque dans un communiqué.

La démarche peut sembler anecdotique mais elle a un impact sur la société. Comme l'expliquait à RTL Girls Christelle Delarue, créatrice de l'agence de pub féministe Mad & Women : "les publicitaires ont une responsabilité" et la pub est un moyen de diffuser des images et des messages "plus émancipateurs" afin de faire "changer la culture à des fins commerciales et sociales".