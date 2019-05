publié le 03/05/2019 à 10:26

"Embrassez qui vous voudrez", c'est le titre de la puissante couverture de L'Équipe Magazine, dévoilée jeudi 2 mai en fin de journée et disponible dès samedi 4 mai dans les kiosques. Sur cette image, on peut voir deux joueurs de water-polo s'embrasser en plein jeu. Une référence directe au film Les Crevettes pailletées (de Cédric Le Gallo et Maxime Govare) qui sortira au cinéma le 8 mai. Cette image a été choisie par le supplément week-end du célèbre quotidien national dédié au sport pour illustrer son numéro spécial consacré à l'homophobie dans le sport.



"Confronté aux agressions et aux insultes homophobes, le monde du sport peine à briser le tabou. Mais des acteurs se mobilisent pour que la cause avance", peut-on encore lire en une de ce numéro qui donnera, entre autres, la parole aux personnes homosexuelles dans le sport, qu'elles soient sportives ou supporters ou à Yoann Lemaire, réalisateur d'un documentaire sur l'homophobie dans le football, et Dave Raval, président des 800 "Gay Gonners" d'Arsenal, une association de supporters issus de la communauté LGBTQ+.

Le sport face à l'homophobie en une et tout au cœur d'un numéro spécial du magazine L'Équipe ce samedi https://t.co/AuxExFQnuc pic.twitter.com/vYL0mr99yO — le magazine L'ÉQUIPE (@lemaglequipe) May 2, 2019

Une "magnifique" Une

L'initiative de L'Équipe a été saluée par Marlène Schiappa. Sur Twitter, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a écrit ce vendredi 3 mai : "Tous mobilisés pour mettre fin à l’homophobie des collèges aux stades en passant par les rues et les lieux de travail ! Bravo L'Équipe d’y contribuer positivement avec cette magnifique Une".

Cette couverture inédite ne plaît pas à tous les internautes. Certains expriment leurs désaccords face à cette mise en avant des problématiques que rencontrent de nombreuses et nombreux sportifs. Preuve que le combat ne fait que commencer.