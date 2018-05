publié le 11/05/2018 à 08:05

Parler des règles est encore un sujet tabou. Un silence qui peut avoir de graves conséquences sur la santé des jeunes filles dans certains pays. Mais depuis quelques mois, les choses avancent et les femmes sont de plus en plus nombreuses à briser le silence.



Elle prennent la parole pour rappeler que les menstruations sont un phénomène naturel et qui concerne la moitié de la population. Alors pourquoi les femmes devraient-elles avoir honte de parler de leurs règles ? Pourquoi se cacher quand elles vont demander un tampon à une collègue ? Pourquoi ne rien dire quand elles souffrent de douleurs menstruelles ?

Oser parler des règles, c'est aborder des questions de féminisme, de sexualité, de religion, de patriarcat... Pour casser les préjugés, RTL Girls a sélectionné quelques initiatives qui font bouger la société et aident les femmes à mieux vivre leurs règles. Des livres jusqu'aux opérations d'entraide, voici un guide pour dédramatiser le phénomène des menstruations.

1. Des livres pour tout comprendre aux règles

Ces derniers mois, des livres qui parlent des règles ont envahi les librairies... pour notre plus grand plaisir ! "Il n'y a rien de plus normal que d'avoir ses règles", expliquait Jack Parker à RTL Girls au mois de mai. Elle a d'abord lancé un blog dédié au sujet, Passion Menstrues, avant d'écrire un livre, Le Grand mystère des règles, publié chez Flammarion.

Son objectif : faire de la pédagogie. "On a tendance à penser naïvement que notre génération est plus éclairée, mais c'est totalement faux", raconte l'auteure qui brise le tabou et veut aider les jeunes filles à mieux vivre leurs premières règles.



Accompagner les ados, c'est aussi ce que souhaitent Élise Thiébaut et Mirion Malle. Avec leur ouvrage Les Règles... quelle aventure !, publié chez La ville brûle, la journaliste et la dessinatrice veulent dédramatiser "les règles, les ragnagnas ou les machins" qui arrivent une fois par mois. Un livre à mettre entre les mains de toutes les jeunes filles !



Pour aller plus loin et tout comprendre du tabou qui s'est construit au fil des siècles, l'ouvrage de Camille Emmanuelle se veut drôle et instructif. Dans Sang tabou (aux éditions La Musardine), la journaliste, experte des questions de sexualité et de féminisme, retrace l'histoire des règles et démonte tous les préjugés.

2. L'art pour dédramatiser

On connaissait déjà les œuvres de la poétesse Rupi Kaur. Son compte Instagram, suivi par plus de 2,5 millions de personnes, regroupe poèmes sur la féminité et photos intimes, comme des autoportraits où elle interroge le tabou autour des règles.



On découvre de nouvelles artistes engagées, qui n'hésitent pas à aborder le thème des menstruations dans leurs œuvres. La dessinatrice Ariella Elovic s'amuse à représenter des femmes qui ont marqué l'histoire, assises sur la cuvette des toilettes alors qu'elles ont leurs règles.

Jeanne d'Arc, Rosa Parks, Frida Kahlo, Nina Simone, Cléopâtre... L'artiste américaine met en scène ces héroïnes pour montrer qu'avoir ses règles n'est pas un problème, mais un phénomène naturel. "Je voulais trouver un moyen de dire la vérité sur les femmes : que nous avons toutes nos règles et que cela ne nous rend pas moins productives, fiables ou respectables", explique la dessinatrice dans une interview à Buzzfeed.



"Designer menstruelle". Voilà comment se définit l'artiste Jen Lewis. Son projet "Beauty in Blood" est une série de photographies où elle sublime son sang menstruel. Une façon de casser les préjugés et "élever les consciences sur les différents problèmes liés aux règles", raconte-t-elle à Konbini pour présenter ses macrophotographies fascinantes et intimes.

3. Faire des blagues

Pour dédramatiser un phénomène, il n'y a rien de mieux que d'en rire. Et ça, Klaire fait grr l'a bien compris. Après s'être attaquée à la taxe tampon et soutenu le Planning familial dans des sketchs, cette humoriste française a créé "Chattologie", un spectacle entièrement consacré aux menstruations, qu'elle joue à la Comédie des 3 bornes, à Paris, jusqu'au mois de juin.

4. Apprendre à se connaître

"On l'appelle parfois "la mauvaise période du mois". Mais pour mieux la vivre, il faut comprendre le phénomène. C'est ce que propose de faire Gaëlle Baldassari. Passionnée de biologie depuis toute petite, cette coach a créé "Kiffe ton cycle", une méthode et une formation pour "permettre aux femmes de renouer avec leur cycle menstruel et mieux appréhender son fonctionnement".



"Le cycle menstruel, ce n'est pas seulement avoir ses règles une fois par mois. c'est un processus où il se passe plein de choses", explique la coach à RTL Girls. Pour mieux comprendre, elle a imaginé une métaphore entre le cycle et la pratique du surf.



"Il y a 4 grandes étapes", développe-t-elle. "D'abord, une période où on prend son élan, on va très vite, on est très active. Puis, on se lève sur la planche, on rayonne. Cela correspond au moment de l'ovulation". Troisième étape : la descente d'hormones, qu'elle compare au moment où "on descend dans le tube de la vague, où on se sent plus ballottée". Enfin, la période des règles arrive. "On se pose sur la planche, on se repose", ajoute la coach.

> Gaëlle Baldassari explique pourquoi il est important de comprendre son cycle menstruel.

Une façon de mieux comprendre son fonctionnement physiologique et d'apprendre à le gérer, selon la coach, qui estime que "les femmes doivent se réapproprier leur cycle". "Mais chaque femme est différente et peut vivre ces périodes différemment", souligne Gaëlle Baldassari.

5. Des outils pour s'entraider

Les règles concernent une très grande majorité de femmes, parfois des hommes trans, pendant près de la moitié de leur vie. Alors pour vivre ce phénomène plus sereinement, autant se serrer les coudes. Plusieurs initiatives font appel à la sororité et à l'entraide entre filles.



Qui n'a jamais été demander un tampon ou une serviette à une collègue en chuchotant discrètement ? Pour éviter ce genre de situation, plusieurs femmes ont eu une idée aussi simple que positive : elles mettent des protections hygiéniques à disposition dans les toilettes de leur lieu de travail pour que chaque personne qui en a besoin puisse se servir. Et pour faire connaître cette initiative à leurs collègues, elles la partagent avec le hashtag #tamponclub.

Et pour les adeptes de la cup, le collectif Clean Your Cup a créé une carte des endroits où l'on peut vider et nettoyer sa coupe menstruelle en toute sérénité. Elle est hébergée sur la plateforme collaborative Cyclique, fondée par Fanny Godebarge, qui se définit comme une "activiste menstruelle". "C'est un site où tout le monde peut publier des textes pour parler des règles, de ses enjeux de santé et de société", explique-t-elle à RTL Girls.



Sur la plateforme, on peut trouver des témoignages, des portraits des articles d'actualité sur le thème des menstruations. "C'est un espace où tout le monde peut s'exprimer et lire sur ce sujet", ajoute celle qui est à l'origine de ce nouveau média inclusif. "Cela s'adresse aux femmes, mais pas seulement. On veut aussi parler aux hommes, aux pères de famille, aux profs", insiste Fanny Godebarge. "L'idée, c'est de trouver des informations, des conseils et de la bienveillance".