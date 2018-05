Protection des données personnelles: début des nouvelles règles européennes

publié le 25/05/2018 à 10:44

Des règles très attendues sont entrées en application aujourd'hui dans l'UE pour mieux protéger les données personnelles, avec des droits renforcés pour les internautes et de lourdes sanctions contre certaines dérives de l'ère numérique, illustrées récemment par le scandale Facebook.



L'avalanche de messages priant les utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation pour les Twitter, Google, AirBnB ou autres sites de commerce et organismes divers, est le premier effet visible de cette nouvelle donne, à laquelle les Européens espèrent bien donner une portée mondiale.



Les citoyens sont aujourd'hui "comme nus dans un aquarium", mais "grâce aux nouvelles règles, les Européens reprendront le contrôle de leurs données", a plaidé la commissaire européenne à la Justice Vera Jourova, défendant le tour de vis du "Règlement général sur la protection des données" (RGPD).



Cette législation impose à toute entreprise, sur internet ou non, de demander un "consentement explicite et positif" pour utiliser des données personnelles collectées ou traitées dans l'UE.



Elle donne aussi aux citoyens le "droit de savoir" quand leurs données sont piratées, comme lors de la fuite massive subie par la société Uber en 2016.



Les abus seront sévèrement punis: les entreprises, capables de transformer ces données en or en les exploitant pour du ciblage publicitaire par exemple, s'exposeront à des sanctions pouvant atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, si elles ne respectent pas les nouvelles règles.

