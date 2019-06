publié le 14/06/2019 à 15:03

Dans un pays réputé pour son calme, les femmes ont décidé de donner de la voix. Ce vendredi 14 juin, les femmes étaient appelées à faire grève au travail et à laisser tomber les tâches ménagères. Elles ont manifesté vêtues de mauve en faveur de l'égalité salariale. Volée de cloches à Bienne, cathédrale illuminée de rose à Lausanne, poing levé féministe projeté sur un gratte-ciel à Bâle... Tout le pays s'est mobilisé.





Déclinée dans toutes ses nuances, la couleur mauve égayaient les nombreuses manifestations prévues. Parades de poussettes, concerts de sifflets, pauses déjeuner prolongées, pique-niques géants, débrayages... L'objectif était de dénoncer l'écart salarial. A conditions égales, notamment formation et ancienneté, les femmes gagnent près de 8% de moins en moyenne que les hommes.

Le mouvement a été soutenu en haut lieu. Le ministre de l'Intérieur, Alain Berset, a dénoncé dans une vidéo sur Twitter les violences conjugales, le harcèlement et le "fossé" existant entre hommes et femmes en matière de salaires et de retraite. Les députés ont marqué une pause de 15 minutes en soutien au mouvement.

Dans plusieurs villes, les crèches étaient fermées, les écoles assuraient le service minimum. Près de deux tiers de la population suisse, soit 63,5%, soutiennent la grève, selon un sondage publié début juin par le groupe de presse Tamedia.

"Plus de temps, plus d'argent et du respect"

La manifestation était placée sous la devise "Plus de temps, plus d'argent et du respect". Un écho à la dernière grande grève féministe du 14 juin 1991. Elle avait réuni près de 500.000 femmes dans tout le pays, soit une femme sur sept, 10 ans jour pour jour après l'introduction du principe d'égalité entre les genres dans la Constitution.



A l'époque déjà, les femmes s'étaient insurgées contre l'absence de mesures concrètes et l'inégalité salariale. Cette mobilisation avait abouti à l'entrée en vigueur en 1996 de la loi sur l'égalité au travail. En Suisse, les grèves sont très rares, depuis l'entrée en vigueur de la "paix du travail" en 1937. Cette convention signée entre patronats et syndicats exclut le recours à la grève au profit de la négociation.



Le lent chemin vers l'égalité

Ce sont les syndicats qui ont appelé à la grève. Ils n'ont pas réussi à mettre en place une sanction contre les entreprises violant l'égalité salariale lors de la révision de la loi sur l'égalité en 2018. Un contrôle des salaires a été mis en place, mais limité aux entreprises d'au moins 100 employés.



En Suisse, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1971 (contre 1944 en France). L'avortement n'est dépénalisé que depuis 2002 (1975 en France) et un congé maternité payé de 14 semaines n'existe que depuis 2005. Le congé paternité n'existe pas. Alors que les crèches sont chères et leur nombre de places limité, c'est souvent la vie active des femmes qui est impactée et donc ses revenus.

