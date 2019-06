publié le 05/06/2019 à 04:25

Selon une étude de l'ONG Equal Measures 2030 publiée mardi 4 juin, les efforts des gouvernements ne seront pas suffisants pour assurer l'égalité hommes-femmes d'ici 2030, objectif fixé par l'ONU.



"À seulement 11 ans de sa cible, notre indice révèle qu'aucun des 129 pays étudiés n'a transformé ses lois, ses politiques ou ses décisions budgétaires publiques à l'échelle requise pour atteindre l'égalité des genres d'ici 2030", a déploré dans un communiqué Alison Holder, directrice de l'organisation.

L'organisation a noté 129 pays en matière d'égalité hommes-femmes, sur la base d'une compilation d'une cinquantaine d'indicateurs comme la santé, la violence fondée sur le sexe et les changements climatiques. En moyenne, ces pays obtiennent 65,7 sur 100, soit une note "faible", selon l'étude de l'organisation, dévoilée lors d'une conférence dédiée aux droits des femmes organisée à Vancouver, Women Deliver 2019.

Le Nord de l'Europe réunit les pays les plus égalitaires

"Nous ne tenons pas les promesses d'égalité entre les sexes faites (...) pour des milliards de filles et de femmes", a poursuivi Mme Holder lors d'une conférence de presse. Près de 40% de la population féminine, soit 1,4 milliard de femmes, vit en outre dans des pays ayant obtenu une note "très faible" en matière d'égalité hommes-femmes, précise l'ONG.



"Ce rapport devrait sonner l'alarme dans le monde. Nous n'atteindrons pas les Objectifs de développement durable si 40 % des filles et des femmes vivent dans des pays où l'égalité des genres ne règne pas", a déclaré dans le communiqué Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Bill & Melinda Gates.



Les pays les plus égalitaires, selon l'indice, sont le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège, et les Pays-Bas. En revanche, le Niger, le Yémen, le Congo, la RDC et le Tchad, des pays ayant "tous fait face à des conflits et des situations précaires dans les dernières années", sont les moins égalitaires, selon l'étude.