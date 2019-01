Recensement : une formulation choque les couples homoparentaux

publié le 22/01/2019 à 16:45

C'est une tâche administrative dont les Français et les Françaises doivent s'occuper tous les cinq ans : le recensement. Mais cette année, et près de six ans après le vote du Mariage pour tous et la légalisation de l'adoption pour les personnes de même sexe, les couples homoparentaux ont eu la mauvaise surprise de recevoir des documents dans lesquels il n'était pas considéré qu'un enfant puisse avoir deux parents du même sexe.



Car dans les consignes de remplissage du document en question, on peut lire : "Pour les couples homoparentaux, un parent se déclare père et l'autre mère, quel que soit leur sexe". Les mentions "mère" et "père" n'ont donc pas été remplacées par "parent 1" et "parent 2" comme il serait dorénavant d'usage de le faire.

"Combien de temps allons nous devoir supporter ce genre d’humiliations administratives ?", s'est emportée l'association Urgence Homophobie sur Twitter ce mardi 22 janvier.

Des termes encore "trop peu usités" selon l'Insee

À un internaute énervé, l'Insee, en charge de la procédure, a répondu sur Twitter qu'à "l'issue d'échanges avec des démographes et sociologues et des tests auprès des ménages, il est apparu que les termes 'parent 1' et 'parent 2' étaient encore trop peu usités et connus de l'ensemble de la population française pour pouvoir être employés pour le recensement de la population".



L'institut national de statistiques a cependant ajouté : "Nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne, qui permet de déclarer deux parents de même sexe".



Ce n'est pas la première fois que les formulaires de ce type sont pointés du doigt. En septembre dernier, plusieurs couples et associations se sont plaints de stigmatisation dans les documents que leurs enfants devaient remplir au moment de leur rentrée scolaire.