publié le 04/09/2018 à 16:02

"La stigmatisation commence dès le premier jour de rentrée pour les familles homoparentales ? Nous réclamons (chaque année) que les formulaires scolaires intègrent la diversité familiale. Ici une école à Paris qui pourrait mentionner "Père ou parent" / "Mère ou parent" par exemple ?"



L'Association Des Familles Homoparentales s'est indignée sur le réseau social Twitter le lundi 3 septembre, jour de la rentrée scolaire des élèves dans les écoles, collèges et lycées français.



Car en France, si les livrets de famille et autres documents officiels fournis par l'État français sont élaborés avec l'objectif de prendre en compte toutes les dimensions possibles d'une famille française, la rédaction des formulaires de rentrée, remplis par tous et toutes les élèves, est laissée à l'appréciation des écoles... obligeant alors certains parents ou enfants à corriger, rayer ou réécrire ces formulaires, comme en témoignent plusieurs photos postées par l'association et des parents sur Twitter.



La stigmatisation commence dès le 1er jour de rentrée pour les familles homoparentales ? Nous réclamons (chaque année) que les formulaires scolaires intègrent la diversité familiale. Ici une école à Paris qui pourrait mentionner "Père ou parent" / "Mère ou parent" par exemple ? pic.twitter.com/tXybZZ9Iku — ADFH (@homoparentalite) 3 septembre 2018

S'inspirer du Canada

"Et ce soir, comme tous les premiers soirs de l'année scolaire, je barre 'Mère' et le remplace par 'Père'", peut-on par exemple lire sur le compte de 2papasFR. D'autres, au contraire, ont partagé des clichés de formulaires excluant la vision "un papa, une maman" des familles françaises.

Et ce soir, comme tous les 1er soirs de l'année scolaire, je barre "Mère" et le remplace par "Père" pic.twitter.com/sTLaEM2orC — 2papasFR (@2papasFR) 3 septembre 2018

De notre côté dans le 75002, aucun problème pic.twitter.com/chRKISvbOs — Feu Follet ¿¿¿¿¿¿¿ (@FeuFollet_) 4 septembre 2018

Pour sortir de la vision "un papa une maman" des familles françaises sur les formulaires de rentrées distribués aux élèves, Alexandre Urwicz, président de l'Association Des Familles Homoparentales, préconise aux établissements scolaires français de s'inspirer du Canada, "qui est toujours en avance sur la France".



Il propose d'inscrire sur les formulaires deux fois la mention "parents", puis de proposer en dessous de cocher une case entre "père", "mère", "tuteur" ou "tutrice".



"Depuis le vote du Mariage pour tous en 2013, rien n'a été fait", déplore également Alexandre Urwicz. "Aucune circulaire, aucune instruction n'a été donnée pour que les formulaires soient mis à jour. Tout le monde se renvoie la balle entre l'académie, le recteur ou le ministère", ajoute le président de l'association, estimant que cette demande va bien au-delà du symbolique.

Une violence à l'égard des enfants

"C'est une violence à l'égard des enfants. S'ils ne se retrouvent pas dans le modèle familial proposé par ces formulaires, ils vont se sentir exclus". De l'école au centre aéré, ou de la crèche au lycée, Alexandre Urwicz plaide pour qu'après le Mariage pour tous, ces établissements prennent en compte tous les modèles familiaux.



La président souligne enfin que, mis à part ce problème relevé au moment de la rentrée, l'association reçoit des retours positifs de parents et d'élèves issus de familles homoparentales. "Le personnel de l'Éducation nationale est bienveillant, en tout cas dans les grandes villes", explique Alexandre Urwicz avant d'ajouter : "en province, nous avons peu de retours mais si cela se passait mal, je pense que nous le saurions."