Un "plan vivant qui va évoluer et s'enrichir", voilà comment a présenté Anne Hildago les nouvelles mesures de lutte contre les LGBTphobies à Paris, ce mercredi 21 novembre, après une réunion avec des associations LGBTQ+... critiquée sur Twitter après la diffusion d'une photo montrant que la plupart des représentants d'association étaient des hommes blancs.



Au total, le plan d'action de la Ville de Paris comporte 32 mesures, réparties autour de sept grands axes, allant de la lutte contre les agressions bien sûr, aux actions en faveur des personnes trans, en passant par la création d'instance de dialogue ou encore la mise en place de campagnes de communication, rapporte le magazine Têtu.

La Mairie de Paris a annoncé souhaiter faire de la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies sa "grande cause parisienne" pour l'année 2019. La capitale demandera également à l'État de s'aligner sur cette cause, après avoir fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa "grande cause nationale" cette année.

Présentation de notre plan d’actions pour la #sécurité et le bien-être des personnes LGBTQI+ à #Paris ¿¿¿¿¿ #LGBT https://t.co/rzes9EQCSF — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 21 novembre 2018

Formation, accompagnement, sensibilisation

Parmi les mesures cruciales du plan d'action de Paris, on peut également noter le renforcement des interventions en milieu scolaire, de la formation des policiers et gendarmes sur toutes ces questions afin d'améliorer l'accueil des victimes d'agressions dans les commissariats et gendarmeries de police mais aussi l'accompagnement des plus jeunes en situation de précarité, notamment.



Paris ne lésinera pas non plus sur sa communication. La Ville souhaite mettre en place des intitulés non-genrés pour ses formulaires. Objectif : permettre à tous et à toutes de se sentir concerné-es et favoriser la visibilité de la diversité. Plusieurs campagnes seront également lancées sur le bien être des personnes LGBTQ+ et une autre sur le harcèlement dans les transports.



Pour suivre la mise en oeuvre de ce plan enfin, Paris prévoit la création d'un "observatoire parisien LGBTQ+".