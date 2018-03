Avec "Entre", Louie Media montre que les filles "méritent d'être entendues"

publié le 07/03/2018 à 08:30

Abandonner ses poupées Barbie, essayer de se faire des amies, avoir l'emploi du temps le plus pourri du collège, cacher ses doudous aux yeux des autres, entrer en sixième... Justine, l'héroïne de Entre, nouveau format du studio de création de podcasts Louie Media (déjà derrière Transfert, à écouter sur Slate.fr), dévoile en une vingtaine d'épisodes de cinq à dix minutes le quotidien intime d'une enfant qui bascule progressivement vers l'adolescence.



Les adultes d'aujourd'hui se reconnaîtront dans l'angoisse du premier jour de classe, les toilettes toujours sales, la cour de récréation immense, l'envie de s'intégrer que raconte Justine au fil des épisodes... (1) À un détail près : Justine, 11 ans, fait sa rentrée des classes en 2017, une ère où Internet, Youtube et les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien de ces adultes en devenir.

Episode 2 :

Ces derniers occupent une place importante dans les œuvres de fiction de la littérature au cinéma mais on les entend rarement dans l'espace médiatique, et encore moins "dans la durée", explique à Girls Charlotte Pudlowski, créatrice et réalisatrice du podcast et co-fondatrice de Louie Media, avec Mélissa Bounoua.

Pourtant, ces enfants - ou ces presque adolescents - ont des choses à dire. Rappelez-vous de Brandon, le petit garçon qui a ému la France entière après les attentats de 2015. Justine quant à elle, vous fera réfléchir.

Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski, les co-fondatrices de Louie Media Crédit : Louie Media

Le langage, un outil politique

Qu'est-ce que cela veut dire être une fille aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela veut dire grandir, entrer dans l'adolescence ? Comment on s'intègre quand on se sent "différente" ? Comment on réagit quand sa meilleure amie a honte de vous ?



"Notre société est très obsédée par le langage aujourd'hui, c'est très politique", commente Charlotte Pudlowski. "Prendre une petite fille au moment où son langage est en train de se construire, au moment où il n'est pas encore saturé de tous les enjeux d'adultes, regarder comment il s'exprime et se développe, tout cela nous paraissait intéressant pour voir à quoi ressemblerait la société quand ces enfants seraient adultes", ajoute-t-elle également.

Écoutons les petites filles

Si le duo derrière Louie Media a choisi de donner la parole à une petite fille, ce n'est pas non plus un hasard. "Il faut toujours entendre d'avantage les femmes", explique Charlotte Pudlowski avant d'ajouter que "cela permet aussi de dire que les femmes méritent d'être entendues tout le temps, même petite".



À l'heure où les youtubeuses et blogueuses exposent leurs jeunes enfants comme le dernier des accessoires à la mode, Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua préfèrent renoncer à l'image pour mieux pouvoir les écouter.



