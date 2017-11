Chuchoter au creux de l'oreille de ses auditeurs et auditrices... Quoi de mieux pour parler d'un sujet aussi intime, et parfois tabou, qu'est la sexualité ?

Chuchoter au creux de l'oreille de ses auditeurs et auditrices... Quoi de mieux pour parler d'un sujet aussi intime, et parfois tabou, que la sexualité ? Les podcasts américains l'ont bien compris puisqu'aux États-Unis, ces productions audio ne sont pas rares dans les suggestions des plateformes et de téléchargements en ligne.



En France, la révolution podcast a vu le jour l'année dernière avec les succès de Transfert (produit par le site Slate.fr) ou La Poudre (produit par Nouvelles Écoutes) tandis que de nombreux podcasts indépendants ont également vu le jour pour parler entrepreneuriat (Generation XX), afro-féminisme (Noir sur Table), voyage (La Bougeotte) ou encore parcours de vie extraordinaire (Nouvelle École).

La sexualité ne pouvait pas passer à côté du mouvement. Girls a sélectionné les productions les plus intéressantes, subversives et prenantes... pour le plus grand plaisir de vos oreilles.

Pour mieux découvrir le plaisir des sons

Sex and Sounds, c'est le podcast de ARTE Radio "dédié aux liaisons fructueuses entre plaisirs d'en-bas et sons d'en-haut" présenté par Maïa Mazaurette, chroniqueuse spéciale sexe dans les colonnes du magazine GQ ou du Monde.



En mêlant plaisirs du corps et plaisirs des oreilles, Maïa Mazaurette aborde depuis le début du mois d'octobre 2017 des thématiques aussi diversifiées que les bruits de l'amour, les voix des sextoys ou encore l'ASMR (de l'anglais "Autonomous Sensory Meridian Response", sigle renvoyant aux picotements que l'on peut ressentir en haut du crâne après un stimulation auditive mais aussi visuelle, olfactive ou cogntive).

Pour réviser vos classiques érotiques

Vous en avez assez des vidéos porno qui dégradent l'image des femmes comme des hommes ? ctrlX est là pour vous. Cette plateforme numérique, créée par un "collectif indépendant de femmes et d'hommes", comme on peut le lire sur le site, souhaite mettre en avant des textes littéraires érotiques dans des productions sonores lues par des "amateurs ou professionnels" du chant, de la comédie et venant tout droit du monde radiophonique.



Au programme des derniers épisodes : Les Onze mille verges de Guillaume Apollinaire, Les Caprices du sexe de Louise de B. ou encore La Mort de Georges Batailles.



Dans le même genre, on vous présente Le Verrou remet au goût du jour (et au temps des nouvelles technologies) la littérature érotique. Derrière ce podcast nostalgique, deux créatrices - Betty et Lou - passionnées des mots et du libertinage européen.

Les auditeurs et auditrices du Verrou pourront entendre des extraits issus d’œuvres de toutes les époques. Les cinq fichiers sonores disponible sur le site ont tous été écrits par des femmes : Dis bonjour à la dame de Wendy Delorme de la romancière Wendy Delorme (éditions La Musardine), le célèbre Histoire d’O de Pauline Réage ou encore Venus Erotica d'Anaïs Nin.



Le projet tend à s'étendre puisqu'une campagne de financement participatif, menée par Betty et Lou a rempli son objectif : 9.500 euros pour assurer 52 sons pour l'année.

Pour un témoignage sans tabou

Zoé, la trentaine, n'a aucun problème à parler de sexe. Elle a raconté son histoire, de son enfance à ses premiers émois en passant par les coups d'un soir, ou le sexe quand on est amoureuse, et son point de vue sur les relations à ARTE Radio dans son podcast intitulé Femme actuelle. 12 épisodes à déguster pour un autre regard sur la sexualité.

Pour nourrir sa réflexion autour des sexualités

L'histoire du clitoris, le sexe dans les séries télévisées, un débat autour de la prostitution ou encore une émission sur la sexualité quand on a été touchée par le cancer du sein... Le Cabinet des curiosités, fondé en 2013, s'est donné une mission :"traiter les sujets liées aux sexualités" pour mieux "s’interroger sur la place de la femme dans la société", "lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes" et "militer pour l’égalité femme-homme". Un vaste programme disponible en ligne par le texte comme le son dans une série de podcasts à (re)découvrir via le site du Cabinet.

Pour les anglophones

De l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche, la culture podcast est déjà bien implantée. En témoigne la multitude de productions sur tous les sujets possibles et inimaginables. Au rayon sexualité, vous trouverez forcément de quoi satisfaire votre soif d'écoute avec par exemple Sex Lives, produit par le New York Magazine, The Heart ("Le Cœur"), dont les podcasts flirtent avec l'art sonore ou encore My Dad Wrote A Porno ("Mon père a écrit un porno"), série humoristique britannique.