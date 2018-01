Siham Jibril, l'une des voix de la révolution podcast

publié le 03/01/2018 à 07:25

GENERATION XX, c'est le nom de ce podcast qui donne la parole aux femmes. Sous la forme d'une conversation, Siham Jibril, son hôte comme on dit dans le jargon, part à la rencontre de celles qui entreprennent et ce, peu importe leur âge et le milieu dans lequel elles exercent : associatif, créatif, technologique, culinaire ou peut-être tout cela à la fois.



Au micro de Siham Jibril sont passées depuis le lancement du premier épisode en février dernier : Marie Beauchesne, Laura Brown, Anne-Christelle Pérochon, Mariame Tighanimine mais aussi Delphine Rémy-Boutang, fondatrice de la Journée de la femme digitale ou Axelle Tessandier, déléguée nationale du mouvement En Marche lors de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.

Preuve que GENERATION XX s'inscrit dans un mouvement bien particulier : celui des podcasts et autres nouveaux médias qui mettent en lumière les femmes pour ce qu'elles font mais aussi raconter leurs parcours, leurs doutes, leurs réussites avec pour objectif : "vous inspirer à mener à bien vos propres projets et croire en vos idées", comme l'explique Siham Jibril en introduction de chaque épisode de son podcast.

Un an à peine après son lancement, Siham Jirbil s'est imposée, un peu sans le vouloir, comme l'une des expertes dans le domaine. On l'invite à intervenir lors de conférences sur les nouveaux médias, elle a monté sa société de production audiovisuelle et compte bien développer GENERATION XX. L'heure du bilan a sonné.

Girls : Tu as lancé ton podcast en février dernier... Comment as-tu vécu cette année et qu'en retiens-tu ?

Siham Jibril : Ce que je trouve le plus dingue dans cette année, c'est que GENERATION XX ne soit pas un cas isolé. Le podcast est devenu un phénomène de société qui répond, au temps du flux des réseaux sociaux et des vidéos buzz, au besoin d'aller plus en profondeur. Il correspond aussi aux usages : on l'écoute dans les transports, en cuisinant, en marchant...



En janvier dernier, je disais à mes potes que j'allais lancer un podcast et ces derniers mois, on m'a invitée à des conférences pour parler de podcasts ! Ce qui me touche enfin, ce sont les messages d'auditeurs et auditrices qui me disent qu'ils ont été aidés en écoutant un épisode. J'ai l'impression d'avoir un impact et de montrer que lorsqu'on a envie de se lancer, un projet peut marcher : il y a de la place pour toutes les nouveautés.



La parole des femmes était au cœur de l’actualité en cette fin d’année, quel regard portes-tu sur cette libération ?

Beaucoup de podcasts ou de thématiques touchant aux femmes sont sorties cette année. Ces espaces de parole ont été créés pour répondre aux autres médias qui donnent moins la parole aux femmes ou traitent moins de sujets qu'on aurait envie de voir, de lire ou d'entendre. Ce que j'aime dans ces nouveaux médias c'est qu'ils donnent la parole aux femmes sans poser de cases ou de préjugés. Le seul problème selon le moi : que l'on reste dans un entre-soi et que les hommes ne nous écoutent pas.

Seulement 10% de mon audience représente des hommes, j'aimerais qu'il y en ait plus parce les hommes peuvent apprendre de ces parcours de vie et mieux comprendre le quotidien des femmes. Il faut arrêter de croire que les initiatives qui mettent en avant les femmes sont contre les hommes ! Il s'agit d'un chemin à prendre avant d'arriver à l'égalité.



D’un point de vue personnel, est-ce qu’il y a un apprentissage que tu aimerais partager en bilan de cette année ?

2017 a été une année où j'ai appris à me connaître, à être en phase avec ce que je fais. C'est aussi révélateur d'un phénomène de société où les gens veulent entreprendre leur vie.



Un souhait personnel pour 2018 ?

Que GENERATION XX continue à monter en audience, qualitativement comme quantitativement. Je souhaite également développer son image de marque. Ce qui m'intéresse c'est de créer et de développer des contenus de valeurs, inspirants, créatifs, motivants et qui apprennent des choses à celles et ceux qui les regardent ou les écoutent.



Un autre souhait pour l’évolution positive de la société ?

Le seul pas à faire : être curieux parce que c'est le premier pas vers l'empathie. La curiosité, c'est aller voir, écouter quelque chose que tu n'aurais pas fait naturellement. Faire cette démarche est nourrissant.