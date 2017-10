publié le 28/10/2017 à 07:10

Du féminisme dans les oreilles ? En veux-tu en voilà, et en français s'il vous plait. Le dernier podcast à suivre sans plus tarder ? Quoi de meuf ?, nouveau rendez-vous de Nouvelles Écoutes, studio de production indépendant basé à Paris.



Dans cette "discussion déjantée et sans tabou", Clémentine Gallot et Mélanie Wanga, hôtesses de Quoi de meuf ? et créatrices de la newsletter hebdomadaire du même nom, vont échanger sur l'héritage de Sex and the City, le mouvement body positive, ou encore le manspreading et les sorcières, thème de ce premier épisode (Halloween oblige).

Ce dernier est à découvrir en exclusivité sur Girls ce samedi 28 octobre et à retrouver sur plusieurs plateformes d'écoutes et de téléchargements en ligne, dès dimanche 29 octobre. On y décèle l'influence des productions anglo-saxonnes : des paroles d'expertes rapportées dans un discours cool et dynamique, ou comment s'assurer d'un podcast aussi éclairant que divertissant.

Préserver la parole des femmes

Cette adaptation, on la doit à Lauren Bastide, journaliste, co-fondatrice de Nouvelles Écoutes et hôtesse de La Poudre, qui donne la parole aux femmes dans des conversations intimes, profondes et passionnées.



Auditrice depuis plusieurs années de podcasts féministes, dont l'émission américaine Stuff Mom Never Told You ("les trucs que maman ne t'a jamais dits"), Lauren Bastide a tout de suite pensé au duo Clémentine Gallot et Mélanie Wanga (par ailleurs déjà hôtesse de Noir is the new black, sur Arte Radio) pour incarner une version française de ce type de conversation entre deux journalistes féministes.



"Il s'agit d'un podcast militant, intersectionnel où l'on va parler de sujets d'actualité, s'appuyer sur des éléments dans l'ère du temps", explique à Girls Lauren Bastide, l'une des premières à s'être lancée dans le podcast féministe made in France.

Clémentine Gallot et Mélanie Wanga, hôtesse de "Quoi de meuf ?" Crédit : Aurore Bano

Aux côtés de La Poudre, lancée il y a tout juste un an, on peut également citer le podcast Les Sales Gosses (produit par Slate et animé par Titiou Lecoq et Nadia Daam), Generation XX (un portrait d'entrepreneur animé par Siham Jibril) ou encore Badass (une émission sur la pop culture qui n'a pas perduré), tous mis en ligne plus ou moins à la même période.



Preuve de la naissance d'un mouvement, lui-même témoin d'une urgence : trouver un espace où la parole des femmes est "préservée", analyse Lauren Bastide, a contrario des médias plus traditionnels où "on n'entend pas assez les femmes parce qu'ils sont soumis à un régime patriarcal".



Une observation également transmise par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel dans son rapport annuel de 2016 : 36% des "personnes indexées sont des femmes" alors "qu'elles représentent 52% de la population française", rappelle le CSA. "La Poudre ce n’est que deux heures par mois, il reste encore beaucoup d'autres heures pour se mettre du féminisme dans les oreilles", assure alors Lauren Bastide.

Un médium accessible à toutes

La nouvelle génération semble avoir entendu son appel et suivi tous ces exemples de réussites américains comme français.



Exemples avec Un podcast à soi (où l'on parle sexisme ordinaire), La Bougeotte (entièrement consacré aux femmes qui voyagent) ou encore Noir sur Table, un podcast afro-féministe. Stéphan, 26 ans, a mis en ligne le 19 octobre dernier le premier épisode de ce nouveau venu dans lequel elle reçoit un jeudi sur deux des femmes d'exception.

Le podcast est un médium qui permet de construire un contenu avec peu de moyens Stéphan, hôtesse de "Noir sur table" Partager la citation





Débutante aussi bien dans le podcast que l'afro-féminisme, Stéphan confie à Girls qu'elle a découvert le racisme à l'université de Montréal (où elle étudie la communication politique). Sentant un besoin de s'informer sur ces questions, l'étudiante pioche alors ses sources dans la littérature anglo-saxonne. Mais elle comprend qu'il y a un manque : "Au Canada, la réalité des femmes noires est très peu ou mal représentée" et encore moins dans la langue de Virginie Despentes, explique-t-elle.



Inspirée par l'œuvre d'Amandine Gay et son brillant documentaire Ouvrir la voix, en salles depuis ce mois d'octobre, Stéphan se lance alors dans le podcast. "Je me suis dit que j'avais tout pour le faire, d'autant plus qu'il s'agit d'un médium qui permet de construire un contenu assez rapidement et avec peu de moyens", explique celle qui voit dans son podcast "un cheminement et une quête de vérité".



Lauren Bastide, à la tête de Nouvelles Écoutes, le confirme : "Le podcast est un outil assez facile. On a besoin de peu de budget et de production. Les femmes peuvent facilement sortir un projet de terre si elles s'équipent d'un micro et d'un bon logiciel de montage. Une façon, pour elles, de s'affranchir de la domination économique des autres secteurs". Bref, vous avez compris, écouter, partager et produisez des podcasts. Le féminisme en a besoin !