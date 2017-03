4 podcasts qui parlent des femmes (et qu'il faut écouter absolument)

publié le 30/03/2017 à 07:05

La folie podcast s'empare de la France. Ces émissions audio, sont gratuites et accessibles sur n'importe quels ordinateur, tablette ou smartphone. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet et des écouteurs pour profiter en toute liberté de ce plaisir, quand et où vous le souhaitez.



Très populaires aux États-Unis, le phénomène podcast s'installe progressivement dans notre pays. Arte radio a ouvert la voie du genre il y a une quinzaine d'années, comme le souligne un article de Télérama consacré au phénomène. Mais depuis plusieurs mois, le podcast n'est plus réservé qu'aux initiés. Il se veut cool, moins expérimental, plus accessible et anglo-saxon, peut-être. À l'image de l'excellent format lancé par Slate.fr l'année dernière. Intitulé Transfert, ces confessions pas très intimes racontent, à la première personne, des tranches de vie dans un registre allant du comique au tragique. Passionnant.

Depuis, les initiatives se multiplient ici et là et dans tous les registres. Certaines d'entre elles, impulsées par les productions américaines comme Girlboss, The Guilty Feminist ou Women of The Hour (avec Lena Dunham) donnent la part belle à la parole des femmes. Des voix que l'on aime écouter - sur Soundcloud, iTunes, YouTube ou Deezer - parce qu'elles nous racontent des parcours singuliers, nous présentent des modèles de réussite et nous permettent d'entendre des points de vue de femmes, encore trop rares dans les médias. La preuve par quatre.



1. "La Poudre"

C'est quoi ? La Poudre est un podcast animé par Lauren Bastide. Cette ancienne journaliste passée par Elle et Le Grand Journal sur Canal + a lâché le confort pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec Nouvelles Écoutes, une société de production de (vous l'aurez deviné) podcasts. Parmi elles donc, cette émission au nom qui pète et dans laquelle Lauren Bastide invite des artistes, auteures, intellectuelles, cinéastes, musiciennes, à venir parler de leurs œuvres mais aussi de leur enfance, leur éducation ou leur rapport à la féminité. Tout un programme qui se dévore un jeudi sur deux depuis décembre dernier.



Le dernier épisode ? Avec Nassira El Moaddem, directrice et rédactrice en chef du Bondy Blog.



Où écouter/télécharger ? Sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Stitcher et Podbean. Vous n'avez plus d'excuse, La Poudre est partout.



Et si vous êtes conquises par le format, Nouvelles Écoutes vient de lancer sa campagne de financement participatif via Kiss Kiss Bank Bank. L'objectif : nous faire écouter, avant la fin de l'année, quatre nouveaux programmes dont "une fiction particulièrement stimulante qui changera votre regard sur le sexe". On dit : "Oh oui".

2. "GenerationXX Podcast"

C'est quoi ? GenerationXX s'est concentré sur un créneau : celui de l’entrepreneuriat. Ce podcast, dans la même veine que La Poudre, met en scène Siham J. et une femme entrepreneure (de génération X, Y ou B) dans une conversation où l'on parle start-up, business model et empowerment. Presque assez pour vous motiver à tout plaquer pour monter vous aussi votre boîte ? À vous de juger.



Le dernier épisode ? Avec Emma Sawko, fondatrice de Wild & The Moon, une entreprise qui fait des jus 100% bio, pressés à froid, à base de plantes, sans gluten et non pasteurisés.



Où écouter/télécharger ? Sur iTunes, Soundcloud, Deezer et Stitcher. Vous pouvez liker, commenter, partager.

3. "Chiffon"

C'est quoi ? Chiffon, c'est le podcast mode de Valérie Tribes, journaliste basée à Paris et passé par Glamour, 20 ans ou Milk. Cette dernière invite des femmes (et des hommes) à venir parler de leur rapport à la mode, au style, aux vêtements. Ici, on est loin d'une vision luxe et fantasmé du tissu. Valérie Tribes ancre ses échanges avec ses invités dans un quotidien où il est facile de se projeter. Seriez-vous prêtes à faire le grand saut ?



Le dernier épisode ? Avec l'auteur David Von Grafenberg, un homme de lettres et de goût, qui a publié en 2007 son premier roman, Prostitué. La descente aux enfers - la sienne - d'un garçon dans les affres de la prostitution.



Où écouter/télécharger ? iTunes, Soundcloud, Deezer, vous avez - comme toujours - l'embarras du choix des plateformes.

4. Bonus replay : "On est fait pour s'entendre"

C'est quoi ? Comme l'homme a inventé Internet, les émissions des stations radios ne sont plus réservées aux ondes FM et sont accessibles en replay. Si vous êtes occupées entre 15 et 16 heures, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours rattraper le On est fait pour s'entendre que vous avez manqué. Animé par Flavie Flament, ce programme répond à des questions de la vie quotidienne allant de la consommation à la sexualité (nos préférées) en passant par le bien-être ou la vie professionnelle. Alors pourquoi se priver ?



Le dernier épisode ? "Surconsommation : Comment consommer moins et mieux ?"



Où écouter/télécharger ? Sur RTL en replay et iTunes. Mettez plein d'étoiles !