publié le 16/11/2018 à 11:41

New York à son Women's Building, Bruxelles à son Amazone, Montréal son YWCA, Paris aura sa Cité des femmes et de l'égalité. Anne Hidalgo l'a officialisé ce jeudi 15 novembre à l'occasion du Conseil de Paris.



Ce projet est une initiative de Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains. Il a été porté par la Fondation des femmes et son objectif est simple : dédier au sein de la ville lumière "un lieu à l'égalité entre les femmes et les hommes", peut-on lire dans un communiqué de la Fondation des femmes.

Cet espace symbolique a été pensé comme un "lieu d'activités mixtes visant à faire rayonner les droits des femmes, à sensibiliser au sujet tout en favorisant la création d’activité ou de mobilisation pour les femmes". Il pourra accueillir des associations ou des entreprises dans un espace de coworking spécialement conçu pour elles.

La Mairie de @Paris a annoncé la création d'une Cité de l'égalité et des droits des femmes au cœur de @Paris. Merci à @Anne_Hidalgo et @Helenebidard de soutenir ce beau projet porté par la @Fondationfemmes ! pic.twitter.com/HHQCjlTYkl — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) 15 novembre 2018

Cette Cité sera aussi l'occasion de soutenir la création artistique avec des expositions et une "valorisation de l'histoire des femmes et du féminisme".



À l'heure où les associations peinent à exister, ce projet parisien est une véritable bonne nouvelle pour ces structures, indispensables dans le combat pour l'égalité.



La Fondation des femmes porte plusieurs projets à destination des femmes et de la lutte contre les inégalités. Le 4 décembre prochain, elle organise la troisième édition de sa Nuit des relais, au Grand Palais, à Paris. Objectif : courir et récolter des dons pour soutenir les femmes victimes de violences et sensibiliser sur ce sujet.