publié le 01/10/2018 à 06:59

Y-a-t-il eu un avant et un après #MeToo ? C'est la question que nous avons posée à l'occasion d'une enquête réalisée par Harris Interractive pour RTL Girls (1) auprès d'un échantillon de 1862 personnes représentatives de la la population française majeure. Si la majorité des personnes interrogées, associent ce mouvement aux "femmes", il est intéressant de constater que, tout au long de cette enquête, les résultats ne diffèrent pas considérablement selon le genre des personnes interviewées.



Ainsi, depuis l'apparition de #MeToo, 70% des personnes sondées jugent que la lutte contre les violences faites aux femmes en France ne s'est ni améliorée ni dégradée. Les hommes âgées de moins de 35 ans sont par ailleurs moins sceptiques (64%) que les jeunes femmes (75%) sur ce point.

Pour 6 personnes sur 10, l'action du gouvernement reste par ailleurs encore trop insuffisante sur ces questions. Cette fois, les jeunes femmes sont plus pessimistes (62%) que leurs homologues masculins (52%) à trouver que l'État français ne se mobilise pas suffisamment pour lutter contre le fléau des violences faites aux femmes.

Quelles devraient être justement les priorités du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes qui, rappelons-le, a été désignée Grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron ?

3 actions prioritaires

La grande majorité des personnes interrogées estiment que toutes les propositions que nous leur avons soumises, à l'exception du congé spécifique pour les victimes de violences conjugales, sont prioritaires :



- rendre le 3919, le numéro d'écoute destiné aux femmes victimes de violences, accessible et fonctionnel 7j/7 et 24h/24 (91%).



- développer des lieux d'accueil et d'hébergement pour les femmes victimes de violences (91%).



- permettre à toutes les femmes de bénéficier d'un accompagnement juridique et financier en cas de violences conjugales (88%).



Si une poignée des personnes interrogées ont modifié leur comportement ou leurs idées sur le harcèlement sexuel à la suite de #MeToo, la grande majorité des sondé(e)s estiment que #MeToo n'a pas eu de conséquences négatives comme positives sur l'ensemble de la société française. Preuve que si ce mouvement a bien libéré la parole des femmes, la révolution ne fait que commencer.



(1) L'enquête "La lutte contre les violences faites aux femmes, un an après #MeToo" a été réalisée en ligne les 25 et 26 septembre 2018 sur un échantillon de 1 862 personnes, représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de la personne interviewée.