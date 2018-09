publié le 27/09/2018 à 18:15

À la veille de la journée mondiale du droit à l'avortement, Laurence Rossignol et d'autres sénateurs et sénatrices ont décidé de déposer une proposition de loi demandant la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG, peut-on lire dans un communiqué publié ce jeudi 27 septembre.





"Les professionnel.le.s de santé disposent déjà, dans le code de la déontologie, du droit de refuser de pratiquer des actes médicaux pour des raisons personnelles. La clause de conscience spécifique à l’IVG est un doublon dont la seule finalité est de culpabiliser et dissuader les femmes", expliquent les signataires de cette proposition de loi dans leur communiqué.

Pour eux, supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG permettrait d'adresser un message fort "aux adversaires de l’IVG et à la société : le corps des femmes leur appartient.

À elles seules". Cette mesure figurait déjà dans les recommandations du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes et avait été partagée dans son rapport de janvier 2017.