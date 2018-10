publié le 01/10/2018 à 08:23

Il y a un an, une vague de commentaires a déferlé sur les réseaux sociaux. Des centaines et des centaines de femmes ont scandé #MeToo, et ont raconté comment elles ont été victimes de harcèlements et d’agressions sexuelles. Des récits glaçants qui ont permis de libérer la parole des femmes. Mais depuis, qu'a laissé #MeToo aux femmes et à la société ?



70% des personnes sondées jugent que la lutte contre les violences faites aux femmes en France ne s'est ni améliorée ni dégradée, depuis l'apparition du hashtag. Les hommes âgées de moins de 35 ans sont par ailleurs moins sceptiques (64%) que les jeunes femmes (75%) sur ce point, selon notre sondage Harris Interractive pour RTL Girls.

Un constat partagé par Marlène Schiappa. Invitée à l'antenne de RTL, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes estime que "non, MeToo n'a pas bouleversé la donne parce que, même si sa force incontestable, des comportements sont ancrés depuis des générations", dans notre société.

D'après Marlène Schiappa, "toute notre société est malade du sexisme, ça va demander beaucoup de travail". Elle rappelle aussi que l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron.