publié le 19/01/2019 à 08:33

C'est un appel à un "contre-rassemblement" de la "Marche pour la vie", qu'a lancé le Witch Bloc Paname, un groupe de personnes militantes se définissant comme "sorcières et féministes".



Pour rappel, la "Marche pour la vie" est une manifestation annuelle qui aura lieu le dimanche 20 janvier. Cette année, elle prévoit de "défendre l'objection de conscience des médecins et susciter une prise de conscience générale sur la question de l'avortement".

L'année dernière en effet, la sénatrice de l'Oise Laurence Rossignol s'est attaquée à la clause de conscience spécifique à l'IVG en déposant un projet de loi demandant à la supprimer.

Cette clause de conscience permet aux médecins qui le souhaitent de ne pas pratiquer d'IVG sur les patientes désirant le faire. Pour Laurence Rossignol, elle a pour "seule finalité de culpabiliser et dissuader les femmes" à avoir recours à un avortement. Le Planning familial tire quant à lui la sonnette d'alarme sur un accès à l'IVG non inégal sur tout le territoire français.

Une "riposte féministe" pour défendre le droit à l'IVG

Le Witch Bloc Paname, qui se bat notamment pour les droits des femmes et des minorités, estime de son côté que la clause de conscience spécifique à l'IVG a "pour effet de limiter l’accès effectif à l’avortement, surtout dans les zones les plus reculées. Se battre pour la maintenir ne relève pas d’une soi-disant protection des médecins anti-IVG mais bien d’un combat idéologique contre le libre choix" de tous et de toutes, écrit-il dans une publication postée sur sa page Facebook.



Pour lutter contre l'idéologie de La Manif Pour Tous, le groupe propose donc "une riposte féministe" dimanche 20 décembre et invite toutes les personnes militant comme lui "pour que l’avortement reste un droit, accessible à tous et à toutes, librement, gratuitement et facilement" à venir manifester dans leurs rangs (en non-mixité et masqué) ou à leurs côtés (en mixité et non masqué). Le lieu du rassemblement reste à déterminer et sera dévoilé sur la page Facebook du Witch Bloc Paname.