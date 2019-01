publié le 08/01/2019 à 10:50

Les femmes, qu'elles portent ou non un gilet jaune, sont appelées à faire part de leurs revendications dans le cadre du grand débat national annoncé par le gouvernement. C'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, qui a lancé cet appel sur son compte Twitter, lundi 7 janvier.



En prenant comme point de départ la manifestation de "femmes en gilets jaunes" du dimanche 6 janvier, Marlène Schiappa explique avoir "entendu" leur parole et propose à toutes de s'emparer de ce débat. "Il sera possible d'organiser des consultations en toute autonomie pour faire remonter des propositions au gouvernement", détaille la secrétaire d'État.

"Pour ma part, je vais m'engager pour ces femmes (...). J'ai entendu les demandes de certaines mères isolées ou mères célibataires sur les ronds-points qui faisaient part de leurs difficultés (...) mais aussi de leurs besoins spécifiques et particuliers en tant que femmes ou en tant que mères", ajoute-t-elle dans cette vidéo avant de s'engager à "recevoir au ministère" les porte-paroles ou représentantes du mouvement.

Je lance un appel aux femmes (avec ou sans) #giletsjaunes à s’emparer du #granddebatnational pour faire entendre leurs revendications !

¿¿Organisez vos consultations autonomes

¿¿Venez au ministère m’en faire part

¿¿Je viendrai à votre rencontre vous écouter si vous le souhaitez pic.twitter.com/VVirGI5wLQ — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 7 janvier 2019

"Pour celles qui ne peuvent pas se déplacer et venir à Paris, je suis prête à venir à leur rencontre, là où elles le souhaitent", assure encore la secrétaire d'État.



Dans le cadre du "grand débat national", Marlène Schiappa annonce enfin qu'un "kit" sera mis à disposition de tous et toutes.