publié le 18/01/2019 à 09:45

Entre 30.000 et 50.000 personnes sont attendues par les organisateurs et organisatrices de la 13e "Marche pour la vie" prévue ce dimanche 20 janvier à Paris. Cette année, ces personnes veulent dire stop à ce qu'ils et elles considèrent comme "une banalisation de l'IVG" et souhaitent défendre la "clause de conscience" des médecins qui refusent de pratiquer des avortements.



Selon ces personnes, "la banalisation de l'avortement n'a jamais été aussi forte" en France et elles réclameront à l'occasion de cette "Marche pour la vie" une "politique de santé digne de ce nom, visant à diminuer" les quelque 220.000 IVG annuelles.

Le gouvernement a fait savoir l'an dernier qu'il n'entendait pas revenir sur cette clause, mais les anti-choix estiment que ce sera "la prochaine étape dans la banalisation de l'avortement", a dit à l'AFP Olivier Ruisseau, l'un des porte-parole de la Marche.

Laurence Rossignol avait l'année dernière déposé une proposition de loi afin de supprimer cette clause spécifique à l'avortement disant alors qu'elle n'avait qu'un but : "culpabiliser et dissuader les femmes" à disposer de leurs corps librement. En France, le droit à l'avortement est inscrit depuis 1975 dans la loi mais aujourd'hui, le Planning familial tire la sonnette d'alarme sur une inégale offre sur le territoire français, contredisant alors la théorie d'une "banalisation" de l'avortement portée par la "Marche pour la vie". Depuis les années 90, le nombre d'avortement reste sensiblement le même, oscillant entre 194.000 et 225.000, selon l'Ined.

Une marche soutenue par le pape François

Les organisateurs et organisatrices affirment aussi craindre que la future révision de la loi sur la bioéthique, attendue avant l'été, ne conduise à une "libéralisation totale de la recherche sur l'embryon" et à une "extension des politiques eugénistes", via la généralisation du dépistage pré-implantatoire de certaines maladies.



La "Marche pour la vie" ne se dit "pas confessionnelle", mais des évêques catholiques, dont l'archevêque de Paris Michel Aupetit, "ont appelé à venir" à cette manifestation, selon Olivier Ruisseau. La nonciature apostolique (ambassade du Saint-Siège) à Paris a transmis à l'organisation un message d'encouragement du pape François.



Le défilé partira à 13h30 de la porte Dauphine, en direction du Trocadéro. L'an dernier, les organisateurs et organisatrices avaient recensé 40.000 manifestantes et manifestants, alors que la préfecture de police en avait compté 8.500.