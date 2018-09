Louane, engagée à l'ONU pour l'égalité femmes-hommes

publié le 28/09/2018 à 15:31

Elle n'a jamais caché son militantisme. Louane s'est rendue aux Nations Unies, à New York, mercredi 26 septembre 2018, afin de rencontrer les actrices et acteurs majeurs de la cause féminine.



L'interprète de Maman a échangé avec le fonds Women's Peace Humanitarian Fund, lors d'un dîner dont l'objectif était de faire valoir le droit et la place des femmes dans le monde. Ce fonds humanitaire vise à relancer l’autonomisation des femmes dans les situations de conflit et de crises humanitaires dans le monde.

Plusieurs personnalités avaient fait le déplacement dont l'actrice américaine Kristen Bell (Veronica Mars). Louna a également rencontré sur place Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, afin de lui présenter les missions qu'elle soutient.



La chanteuse s'était déjà associée, en mars 2017, à l’ONU Femmes France et notamment à la campagne HeForShe, portée à l'époque par l'actrice britannique Emma Watson.